Глубокие воды

, 2026
Deep Water
США, Испания / боевик, ужасы, триллер
О фильме

Группа международных пассажиров на рейсе из Лос-Анджелеса в Шанхай вынуждена совершить аварийную посадку в водах, кишащих акулами. Испуганные люди должны объединиться и преодолеть свои разногласия, если они надеются выбраться из тонущего самолёта и избежать нападения акул, привлечённых обломками.

В ролях

Аарон Экхарт
Molly Belle Wright
Келли Гейл
Бен Кингсли
Энгус Сэмпсон
Richard Crouchley
Режиссер Ренни Харлин
Сценарист Shayne Armstrong, S.P. Krause, Pete Bridges, Damien Power
Композитор Фернандо Веласкес
Детали фильма

Страна США / Испания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 10 апреля 2026
Дата выхода
4 июня 2026 Бразилия
7 августа 2026 Испания
1 мая 2026 Канада
8 мая 2026 Латвия (none)
15 мая 2026 Литва
9 июля 2026 Мексика
30 апреля 2026 ОАЭ 18TC
1 мая 2026 США R
Бюджет $40 000 000
Производство Arclight Films, Aventura (I), Nostromo Pictures
Другие названия
Deep Water, Aguas Mortales, Глубокие воды

7.2 IMDb

Для любимого шашлыка Сталина мясо мариновали целые сутки: ноль специй, два ингредиента – третий добавляли за час до жарки
Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
Докажите, что «В бой идут одни "старики"» – ваш любимый фильм: найдите среди 6 кадров тот, что из другого кино (тест)
«После него жить не хочется», – говорил Рязанов про этот свой фильм: зрителей пугает сильнее любого голливудского ужастика
Этот сериал Netflix «в 357 раз лучше "Игры престолов"»: а ведь там нет ни одного дракона – зато оценка 8.2 на IMDb
Про «Первый отдел» забыла: жду именно эти 3 новых сериала — один особенно долгожданный
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
Первый достойный русский ужастик большинство россиян увидели ещё детьми: «Мне 38, до сих пор боюсь пересматривать»
«Людк, а Людк» — глянь, какая прическа! Попробуйте угадать 7/7 советских фильмов только по волосам героини (тест)
