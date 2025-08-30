Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели

Давно не парюсь из-за отросшего маникюра — и к мастеру не бегу: беру пилочку и решаю проблему в два счета

Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа

Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?

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Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)

Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?

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Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед