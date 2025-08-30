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Постер фильма Моторный город
6.5
Моторный город - Трейлер
Киноафиша Фильмы Моторный город
6.5

Моторный город

, 2025
Motor City
США / боевик, криминал, драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Моторный город
6.5
Пойду 0
Не пойду 0
Моторный город - Трейлер
Моторный город  Трейлер

В ролях

Алан Ричсон
Алан Ричсон
John Miller
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Sophia
Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер
Savick
Бен Фостер
Бен Фостер
Reynolds
Бен МакКензи
Бен МакКензи
Kent
Лайонел Бойс
Лайонел Бойс
Youngblood
Амер Чадха-Патель
Singh
Иван Амаро Буллон
Detroit Cop
Доминик Богарт
Porthos
Elliott Mayer
P. Garrett
Peter Epstein
Dirty Cop
Rafael Cebrián
Athos
Режиссер Потси Пончироли
Сценарист Chad St. John
Композитор Стив Яблонски
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 30 августа 2025
Дата выхода
23 июля 2026 Австралия MA 15+
23 июля 2026 Бахрейн
30 июля 2026 Израиль
24 июля 2026 Индонезия
24 июля 2026 Испания
6 августа 2026 Казахстан 18+
27 ноября 2026 Литва
30 июля 2026 Нидерланды 16
23 июля 2026 ОАЭ 18TC
24 июля 2026 США R
23 июля 2026 Саудовская Аравия
23 июля 2026 Сербия o.A.
6 августа 2026 Украина
23 июля 2026 Хорватия o.A.
23 июля 2026 Черногория o.A.
24 июля 2026 Швеция 15
24 июля 2026 ЮАР
Бюджет $30 000 000
Производство Ace of Spades Media, Gramercy Park Media, Peachtree Media Partners
Другие названия
Motor City, Автомобильный город, Град освете

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Моторный город - Трейлер
Моторный город Трейлер
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Отзывы о фильме

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