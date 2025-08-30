Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
|23 июля 2026
|Австралия
|MA 15+
|23 июля 2026
|Бахрейн
|30 июля 2026
|Израиль
|24 июля 2026
|Индонезия
|24 июля 2026
|Испания
|6 августа 2026
|Казахстан
|18+
|27 ноября 2026
|Литва
|30 июля 2026
|Нидерланды
|16
|23 июля 2026
|ОАЭ
|18TC
|24 июля 2026
|США
|R
|23 июля 2026
|Саудовская Аравия
|23 июля 2026
|Сербия
|o.A.
|6 августа 2026
|Украина
|23 июля 2026
|Хорватия
|o.A.
|23 июля 2026
|Черногория
|o.A.
|24 июля 2026
|Швеция
|15
|24 июля 2026
|ЮАР