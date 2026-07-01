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Во власти страха - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Во власти страха

Во власти страха

, 2026
Above and Below
США, Испания / боевик, триллер / 18+
Трейлеры
Пойду 1
Не пойду 2
Постер фильма Во власти страха
Пойду 1
Не пойду 2
Во власти страха - Дублированный трейлер
Во власти страха  Дублированный трейлер

В ролях

Laura Marano
Tatiana
Кристина Очоа
Кристина Очоа
Mario Tardón
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Burns
Рамиро Алонсо
Ryan Bertroche
Джесс Лиодин
Джесс Лиодин
Diego Llinás
Луис Мэндилор
Луис Мэндилор
Тимоти В. Мерфи
Тимоти В. Мерфи
Родриго Пойсон
Donncha Tynan
TJ
Режиссер Джесси В. Джонсон
Сценарист Энтони Стивен Джордано
Композитор Maria Vertiz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Испания
Год выпуска 2026
Премьера в мире 29 июля 2026
Дата выхода
13 августа 2026 Россия Атмосфера Кино
3 декабря 2026 Германия
4 декабря 2026 Литва
29 июля 2026 США
Производство AF Films, Match Point
Другие названия
Above and Below, Entre Céu e Mar, Во власти страха

Рейтинг фильма

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Во власти страха - Дублированный трейлер
Во власти страха Дублированный трейлер
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