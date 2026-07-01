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Во власти страха
Во власти страха
, 2026
Above and Below
США, Испания / боевик, триллер / 18+
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Во власти страха
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Дублированный трейлер
В ролях
Laura Marano
Tatiana
Кристина Очоа
Mario Tardón
Антонио Бандерас
Burns
Рамиро Алонсо
Ryan Bertroche
Джесс Лиодин
Diego Llinás
Луис Мэндилор
Тимоти В. Мерфи
Родриго Пойсон
Donncha Tynan
TJ
Режиссер
Джесси В. Джонсон
Сценарист
Энтони Стивен Джордано
Композитор
Maria Vertiz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США / Испания
Год выпуска
2026
Премьера в мире
29 июля 2026
Дата выхода
13 августа 2026
Россия
Атмосфера Кино
3 декабря 2026
Германия
4 декабря 2026
Литва
29 июля 2026
США
Производство
AF Films, Match Point
Другие названия
Above and Below, Entre Céu e Mar, Во власти страха
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Новости о фильме
20 июля 2026 15:29
Антонио Бандерас устраивает криминальный замес с акулами в трейлере триллера «Во власти страха»
Напряженный фильм о борьбе за выживание среди вооруженных головорезов и смертоносных акул.
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