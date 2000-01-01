Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Лиа Коко
Lea Coco
Киноафиша
Персоны
Лиа Коко
Лиа Коко
Lea Coco
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Список клиентов
(2012)
6.5
Синистер 2
(2015)
5.9
Скептик
(2009)
Фильмография Лиа Коко
6.5
Синистер 2
Sinister 2
ужасы
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Спасти Линкольна
Saving Lincoln
биография
2013, США
Смотреть трейлер
6.6
Список клиентов
драма, мелодрама
2012, США
5.9
Скептик
The Skeptic
триллер, ужасы
2009, США
Смотреть трейлер
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