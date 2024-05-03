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Жертвоприношение
Жертвоприношение
Sacrifice
18+
Напомним о выходе в прокат
приключения
комедия
боевик
Страна
США
Производство
Iconoclast, Film4, Head Gear Films
Другие названия
Sacrifice
Режиссер
Ромен Гаврас
В ролях
Аня Тейлор-Джой
Брендан Фрейзер
Крис Эванс
Сальма Хайек
Венсан Кассель
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Новости о фильме
Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек и Брендан Фрейзер сыграют в фильме «Жертвоприношение»
Артисты согласились на съемки уже спустя четыре дня после того, как получили сценарий.
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3 мая 2024 15:34
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