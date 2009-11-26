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Скоро весна Скоро весна
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Скоро весна, 2008

2008 / Россия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

По сценарию фильма, действие разворачивается на подворье вдали от города. Это место, где прибился десяток людей со своей историей и непосредственной судьбой. Место, где сталкиваются высокое и низкое, где последние имеют шанс стать первыми, а первые могут стать последними.

Управляет этим хозяйством матушка Екатерина. Помогает ей справляться юная послушница Оля, неуклюже простодушная, восхищенная и преданная. Катерина вытащила ее из детского дома. Однажды на подворье появился Паша — возмутитель спокойствия. Словно хозяин жизни, он еще не знает, что смертельно болен. Единственный, кто почувствовал в нем болезнь, это Оля, которая пожалела и полюбила его своей наивной детской душой. Она смогла ему помочь. И жизнь возвращается к нему с весной, как вечное обновление.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 26 ноября 2009
Премьера в мире 26 ноября 2009
Возраст 18+
Прокатчик Аргумент Кино
Режиссер
Вера Сторожева
Вера Сторожева
В ролях
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Николай Козак
Николай Козак
Ольга Гнедич
Ольга Гнедич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скоро весна 1 постер
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