Клиентка французского жиголо, 2008

Юдит — разведенная женщина средних лет, в жизни которой есть один секрет, о котором неизвестно никому, кроме ее сестры. Юдит пользуется услугами молодых привлекательных юношей, которых она выбирает и заказывает по интернету, благо никаких финансовых проблем у нее, успешной телеведущей, нет. Именно так она знакомится с очаровательным юношей по имени Патрик, чья доброта и наивность пленяют ее. Но оказывается, что молодой человек тоже вынужден вести двойную жизнь — днем его зовут Марко, у него есть любимая жена, а деньги, которые он зарабатывает, обслуживая обеспеченных дам, уходят на оплату кредита, взятого им на открытие собственного парикмахерского салона. Когда его супруга все же узнает, как Марко на самом деле зарабатывает деньги, он оставляет это занятие. Но вскоре сложные финансовые обстоятельства все же вынуждают его взяться за старое — на этот раз с благословления осведомленной обо всем жены — и снова начать встречаться с Юдит.

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