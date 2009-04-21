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Iron Maiden:
Киноафиша Фильмы Iron Maiden: "Flight 666"

Iron Maiden: "Flight 666", 2009

2009 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме
"Iron Maiden: Flight 666" — это полнометражный документальный фильм о первом этапе мирового турне "Somewhere Back In Time World Tour", ставшего самым смелым и неожиданным проектом в истории рок-музыки.
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 21 апреля 2009
Премьера в мире 21 апреля 2009
Режиссер
Сэм Данн
В ролях
Брюс Дикинсон
Яник Герс
Стив Харрис
Стив Харрис
Нико МакБрэйн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Iron Maiden: 2 постера
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