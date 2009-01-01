Шерлок Холмс, 2009

По слухам, создатели фильма приглашали на одну из ролей легендарного Василия Ливанова, исполнителя роли канонического советского Холмса, но получили отказ.

Гай Ричи настоял на том, чтобы не использовать в фильме фразу-клише “Элементарно, мой дорогой Ватсон” и охотничью шляпу.

Согласно официальной версии, Рэйчел Макадамс, Джуд Лоу и Роберт Дауни младший самостоятельно исполняли большинство своих трюков. Так, например, Роберт, увлекающийся единоборствами, был готов играть в сценах с поединками без дублера. Вместе с Гаем Ричи они разработали уникальный стиль борьбы для Шерлока.

В ряд кинотеатров фильм поставлялся под кодовым названием “Начальное образование”, или – дословно – “Элементарное образование” (Elementary Education).

Четыре символа, о которых говорится в фильме, также приписываются четырем Евангелиям - от Матфея (Человек, или человечность), от Марка (Лев, или отвага), от Луки (Бык, или сила и стойкость) и от Иоанна (Орел, ясность взгляда).

В фильме присутствуют неоднократные упоминания о пяти женщинах, убитых антагонистом – лордом Блэквудом. По мнению большинства историков, у лондонского маньяка Джек Потрошитель также было именно пять жертв.

Буквы VR, которые можно заметить на протяжении всего фильма, обозначают Victoria Regina (Виктория Регина). Это монограмма королевы Виктории, правившей Великобританией в тот исторический период.

Сценарий фильма не основан ни на одном из произведений Артура Конан Дойля, но включает многочисленные отсылки к ним, включая “Скандал в Богемии”, “Знак четырех”, “Обряд дома Месгрейвов” и “Собаку Баскервилей”.

Съемки неоднократно велись в настоящих исторических зданиях: в Соборе Святого Павла и Зале франкмасонов в Лондоне, в городской ратуше Манчестера и старинных доках Ливерпуля и Кента.

Интерьеры дома 221б на Бейкер-стрит создавались с использованием реквизита из картины “Гарри Поттер и Орден Феникса”, в частности из сцен, где было показано жилище Сириуса Блэка.

Первой кандидатурой на пост режиссера был Нил Маршалл (“Спуск”, “Центурион”, “Игра престолов”, “Мир Дикого Запада”).

Согласно книге рекордов Гиннесса, Шерлок Холмс является “самым экранизируемым литературным персонажем”. Ему посвящено более двух сотен фильмов, сериалов и мультиков. А количество радиопостановок просто зашкаливает – их более 800 только на английском. Посоперничать с Шерлоком может разве что граф Дракула из романа Брэма Стокера.

В “Шерлоке Холмсе” довольно сильно чувствует комиксовая стилистика. Изначально кинокомпания заявляла, что в основу экранизации должен был лечь комикс Лайонела Уигрэма. Как выяснилось позже, 25-страничная графическая новелла без текста была подготовлена только для презентации видения сюжета Гаем Ричи.

