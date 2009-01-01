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Шерлок Холмс Шерлок Холмс
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс
Sherlock Holmes

Шерлок Холмс, 2009

2009 / США / Великобритания
8.5 Оцените
380 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

1890 год, викторианский Лондон. Сыщику-авантюристу Шерлоку Холмсу и его неизменному спутнику доктору Джону Ватсону удается предотвратить очередное преступление зловещего маньяка – лорда Блэквуда. Только вот оказывается, что даже смертная казнь не в силах остановить чернокнижника: Блэквуд буквально восстает из мертвых, а на месте его захоронения находят совершенно иное тело.

Очень быстро Холмс понимает, что “прижизненные” убийства Блэквуда – лишь начало цепи событий, которые должны привести к политическим переворотам и непоправимым потерям не только в Лондоне, но и на другом краю света, в Америке. Заручившись поддержкой Ватсона и обаятельной аферистки Ирэн Адлер, Шерлок пускается по следу Блэквуда, не подозревая, чем эта погоня может закончиться для самого героя и его близких.

Картина Гая Ричи о самом знаменитом сыщике всех времен наполнена классической детективной интригой и щедро приправлена фирменным стилем британского режиссера – экшн-сценами, стремительным развитием сюжетных линий и черным юмором.
 

По слухам, создатели фильма приглашали на одну из ролей легендарного Василия Ливанова, исполнителя роли канонического советского Холмса, но получили отказ.

Гай Ричи настоял на том, чтобы не использовать в фильме фразу-клише “Элементарно, мой дорогой Ватсон” и охотничью шляпу.

Согласно официальной версии, Рэйчел Макадамс, Джуд Лоу и Роберт Дауни младший самостоятельно исполняли большинство своих трюков. Так, например, Роберт, увлекающийся единоборствами, был готов играть в сценах с поединками без дублера. Вместе с Гаем Ричи они разработали уникальный стиль борьбы для Шерлока.

В ряд кинотеатров фильм поставлялся под кодовым названием “Начальное образование”, или – дословно – “Элементарное образование” (Elementary Education).

Четыре символа, о которых говорится в фильме, также приписываются четырем Евангелиям - от Матфея (Человек, или человечность), от Марка (Лев, или отвага), от Луки (Бык, или сила и стойкость) и от Иоанна (Орел, ясность взгляда).

В фильме присутствуют неоднократные упоминания о пяти женщинах, убитых антагонистом – лордом Блэквудом. По мнению большинства историков, у лондонского маньяка Джек Потрошитель также было именно пять жертв.

Буквы VR, которые можно заметить на протяжении всего фильма, обозначают Victoria Regina (Виктория Регина). Это монограмма королевы Виктории, правившей Великобританией в тот исторический период.

Сценарий фильма не основан ни на одном из произведений Артура Конан Дойля, но включает многочисленные отсылки к ним, включая “Скандал в Богемии”, “Знак четырех”, “Обряд дома Месгрейвов” и “Собаку Баскервилей”.

Съемки неоднократно велись в настоящих исторических зданиях: в Соборе Святого Павла и Зале франкмасонов в Лондоне, в городской ратуше Манчестера и старинных доках Ливерпуля и Кента.

Интерьеры дома 221б на Бейкер-стрит создавались с использованием реквизита из картины “Гарри Поттер и Орден Феникса”, в частности из сцен, где было показано жилище Сириуса Блэка.

Первой кандидатурой на пост режиссера был Нил Маршалл (“Спуск”, “Центурион”, “Игра престолов”, “Мир Дикого Запада”).

Согласно книге рекордов Гиннесса, Шерлок Холмс является “самым экранизируемым литературным персонажем”. Ему посвящено более двух сотен фильмов, сериалов и мультиков. А количество радиопостановок просто зашкаливает – их более 800 только на английском. Посоперничать с Шерлоком может разве что граф Дракула из романа Брэма Стокера.

В “Шерлоке Холмсе” довольно сильно чувствует комиксовая стилистика. Изначально кинокомпания заявляла, что в основу экранизации должен был лечь комикс Лайонела Уигрэма. Как выяснилось позже, 25-страничная графическая новелла без текста была подготовлена только для презентации видения сюжета Гаем Ричи.
 

Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим верным соратником Ватсоном вступают в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки, ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона.

8.5 Оцените
380 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 30 декабря 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Марк Стронг
Марк Стронг
Ханс Мэтисон
Все актеры и съемочная группа
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За «Шерлоком Холмсом» Гая Ритчи стоит, как легко можно догадаться, отнюдь не фигура сэра Артура Конан Дойла и даже не фигура самого Гая Ритчи, вопреки обыкновению снимавшего на сей раз по чужому сценарию. За «Шерлоком Холмсом» стоит фигура Джоэла Силвера, – кажется, наименее отягощенного интеллектом из ныне здравствующих крупнейших американских кинопродюсеров. Фамилия Силвера в титрах означает гарантированный максимум драк, погонь и перестрелок при гарантированном…
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DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Мне нра! Я за привлекательных и сексуальных Шерлока и Ватсона!
Музыка,атмосфера,спецэффекты и т.д. - всё клёво!Получила массу удовольствия и… Читать дальше…
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