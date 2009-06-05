В пути, 2009

Берт Фарландер и Верона де Тессант – эксцентричная и счастливая пара, так что когда они узнают, что Верона беременна, то принимают это как должное. Герои живут в том же штате, что и родители Берта, Джерри и Глория, так что у их будущей дочери могут быть бабушка и дедушка. Все меняется, когда Берт и Верона идут на ужин к родителям, где узнают, что те решили переехать в Антверпен за месяц до рождения ребенка, разрушив их планы. Поскольку в юности Верона потеряла родителей, ей очень трудно принять эту новость, и поэтому герои решают переехать вслед за родителями…