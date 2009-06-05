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Away We Go

В пути, 2009

2009 / США / Великобритания
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Берт Фарландер и Верона де Тессант – эксцентричная и счастливая пара, так что когда они узнают, что Верона беременна, то принимают это как должное. Герои живут в том же штате, что и родители Берта, Джерри и Глория, так что у их будущей дочери могут быть бабушка и дедушка. Все меняется, когда Берт и Верона идут на ужин к родителям, где узнают, что те решили переехать в Антверпен за месяц до рождения ребенка, разрушив их планы. Поскольку в юности Верона потеряла родителей, ей очень трудно принять эту новость, и поэтому герои решают переехать вслед за родителями… 

  • Фильм является первым проектом, внедрившим экологические инициативы в области кинопроизводства, направленные на сокращение выбросов CO2. Мусор был уменьшен вдвое благодаря различным контейнерам для вторсырья. Поставщики общественного питания использовали керамическую и вымытую посуду, а не одноразовую, а на автомобилях на съемочной площадке использовалось биодизельное топливо.
  • Это первый фильм Сэма Мендеса, в котором оригинальный саундтрек написал не Томас Ньюман, его постоянный композитор. На тот момент Ньюман был соавтором всех фильмов Мендеса уже десять лет, начиная с «Красоты по-американски».
  • Тони Коллетт выбыл из проекта из-за конфликтов в расписании. Вместо нее роль LN  исполнила Мэгги Джилленхол. 
  • Продолжительность картины составила 98 минут. Это самый короткий фильм в режиссерской биографии Сэма Мендеса. 
  • Одна из героинь фильма цитирует Симону де Бовуар (“Женщиной не рождаются, женщиной становятся”), но не может вспомнить, из какой книги эта фраза. Это цитата из работы Симоны де Бовуар “Второй пол”.

Берт и Верона узнают, что у них будет ребенок. Уверенные, что малыш должен расти в гармонии с окружающим миром, будущие родители отправляются на поиски идеального места жительства.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 5 июня 2009
Премьера в мире 5 июня 2009
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Бюджет $17 000 000
Режиссер
Сэм Мендес
Сэм Мендес
В ролях
Джон Красински
Джон Красински
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Мелани Лински
Мелани Лински
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените 11 голосов
7 IMDb
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