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Миннесота

Minnesota 18+
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О фильме

Братья Будники живут в провинциальном городке и играют за местную хоккейную команду “Дизель”. Несмотря на кровное родство, герои совершенно не похожи друг на друга. Старший Михаил жить не может без экстрима и красивых женщин - штамп в паспорте вовсе не останавливает мужчину от новых любовных похождений. Младший Игорь, наоборот, предпочитает спокойный и размеренный образ жизни, а перед фанатками робеет, словно школьник. После громкой победы “Дизеля” на очередных соревнованиях на Игоря обращает внимание вербовщик Гатаулин. Он предлагает парню контракт в США, но тот не желает ехать в Штаты без Михаила…

  • Изначально фильм должен был носить название “Отрыв”. Однако Александр Миндадзе, написавший сценарий, позднее решил назвать так другое свое детище. Тогда режиссер Андрей Прошкин дал картине название “Миннесота”. 
  • Фильм снимался в Ярославле, Костроме и Рыбинске. 
  • Роль Игоря Будника стала первой серьезной работой Антона Пампушного в большом кино. 
  • Перед съемками Сергей Горобченко и Антон Пампушный занимались хоккеем под руководством олимпийского чемпиона Эдуарда Иванова. 
  • “Миннесота” получила награды на фестивалях “Амурская осень”, который проходил в Благовещенске, и “Спутник над Польшей” в Варшаве.

История двух братьев–хоккеистов провинциальной команды. Одному из них предлагают контракт в Америке, но он отказывается ехать без брата. На сложных взаимоотношениях строится психологическая драма талантливых людей, которым тесно в клетке привычного им мира, но покинуть эту клетку труднее, чем кажется.

Миннесота - отрывок 1
Миннесота  отрывок 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 4 ноября 2009
Дата выхода
5 ноября 2009 Россия Аргумент Кино 16+
4 ноября 2009 Беларусь
4 ноября 2009 Казахстан
20 декабря 2009 США
4 ноября 2009 Украина
Сборы в мире $14 847
Производство Централ Партнершип, Tan-film
Другие названия
Minnesota, Миннесота
Режиссер
Андрей Прошкин
В ролях
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Анна Уколова
Анна Уколова
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Миннесота

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14 августа 2017 14:36
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