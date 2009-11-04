Братья Будники живут в провинциальном городке и играют за местную хоккейную команду “Дизель”. Несмотря на кровное родство, герои совершенно не похожи друг на друга. Старший Михаил жить не может без экстрима и красивых женщин - штамп в паспорте вовсе не останавливает мужчину от новых любовных похождений. Младший Игорь, наоборот, предпочитает спокойный и размеренный образ жизни, а перед фанатками робеет, словно школьник. После громкой победы “Дизеля” на очередных соревнованиях на Игоря обращает внимание вербовщик Гатаулин. Он предлагает парню контракт в США, но тот не желает ехать в Штаты без Михаила…
История двух братьев–хоккеистов провинциальной команды. Одному из них предлагают контракт в Америке, но он отказывается ехать без брата. На сложных взаимоотношениях строится психологическая драма талантливых людей, которым тесно в клетке привычного им мира, но покинуть эту клетку труднее, чем кажется.
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