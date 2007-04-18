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Кумбия нас связала Кумбия нас связала
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Cumbia callera

Кумбия нас связала, 2007

2007 / Мексика
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
Нето, увлеченный кинематографом юноша, зарабатывает на жизнь, снимая на заказ различные торжества: свадьбы, первые причастия и т.д. В свободное время он шатается по улицам Монтеррея, не расставаясь со своей камерой и снимая прохожих. Однажды его внимание привлекает прекрасная Кори – она внимательно рассматривает прилавок близлежащего магазина, и вскоре Нето понимает, почему. Ему удается заснять, как Кори и ее бойфренд Гуирипи крадут из магазина пару розовых кедов. Нето не спешит заявлять в полицию, вместо этого он следит за девушкой до самого ее дома. Кори становится для юноши настоящим наваждением – каждый день он раз за разом смотрит запись и одержимо следит за объектом своей страсти, разглядывая каждое ее движение. Таким образом, он хотя бы отчасти соприкасается с ее жизнью. Он узнает, что она и ее друг увлечены местным танцевальным стилем «коломбиано». Когда Кори замечает слежку, она спасается от своего непрошеного обожателя бегством и в результате теряет один из своих кедов. Когда Нето удается вернуть ей его, между за ними завязываются романтические отношения. Впрочем, Гуирипи, которого она оставляет ради нового поклонника, не собирается сдаваться, и ему есть, чем ее удивить. Теперь Кори должна выбрать одного из них… Или смириться с тем, что, может быть, не так уж он и необходим, этот выбор, и что иногда трое – это вовсе не толпа, а, пусть и странная, но любовь.
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 8 января 2009
Премьера в мире 18 апреля 2007
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Рене У. Виллареаль
В ролях
Фернанда Гарсия Кастанеда
Оливье Канту Лозано
Андуль Замбрано
Эмма Миртала Канту
Рубен Гонсалес Гарса
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кумбия нас связала 1 постер
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