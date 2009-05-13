Ангелы и демоны, 2009

Отец Сильвано и доктор Виттория Ветра создают три контейнера с антивеществом, но вскоре Сильвано оказывается убит, а одна из канистр украдена. Католическая церковь оплакивает внезапную смерть Папы Пия XVI. Отец Патрик МакКенна берет Ватикан под свой контроль. Тем временем неизвестный убийца похищает кардиналов и заявляет, что убьет их с 8 вечера до полуночи, а потом украденное им антивещество взорвется и разрушит город. Профессор Роберт Лэнгдон делает вывод, что четыре кардинала будут убиты на четырех алтарях «Пути Просветления». Исследуя секретные архивы Ватикана, герой начинает искать убийцу, но времени у него в обрез…
Экранизация остросюжетного романа “Ангелы и демоны” Дэна Брауна расскажет продолжение истории приключений специалиста по древним символам Роберта Лэнгдона, в роли которого вновь предстанет двукратный лауреат премии “Оскар” Том Хэнкс.
Гарвардский эксперт по древней символике Роберт Лэнгдон не без ужаса обнаруживает свежие следы легендарного тайного общества Иллюминатов, еще со времен Галилея защищавшего интересы науки и отвергавшего фанатичную веру католицизма. Как и следовало ожидать, профессор понимает, что иллюминаты задумали что-то недоброе.