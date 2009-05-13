Ангелы и демоны, 2009

Отец Сильвано и доктор Виттория Ветра создают три контейнера с антивеществом, но вскоре Сильвано оказывается убит, а одна из канистр украдена. Католическая церковь оплакивает внезапную смерть Папы Пия XVI. Отец Патрик МакКенна берет Ватикан под свой контроль. Тем временем неизвестный убийца похищает кардиналов и заявляет, что убьет их с 8 вечера до полуночи, а потом украденное им антивещество взорвется и разрушит город. Профессор Роберт Лэнгдон делает вывод, что четыре кардинала будут убиты на четырех алтарях «Пути Просветления». Исследуя секретные архивы Ватикана, герой начинает искать убийцу, но времени у него в обрез…

Экранизация остросюжетного романа “Ангелы и демоны” Дэна Брауна расскажет продолжение истории приключений специалиста по древним символам Роберта Лэнгдона, в роли которого вновь предстанет двукратный лауреат премии “Оскар” Том Хэнкс.