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Ангелы и демоны Ангелы и демоны
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Angels and Demons

Ангелы и демоны, 2009

2009 / США
7.7 Оцените
181 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Отец Сильвано и доктор Виттория Ветра создают три контейнера с антивеществом, но вскоре Сильвано оказывается убит, а одна из канистр украдена. Католическая церковь оплакивает внезапную смерть Папы Пия XVI. Отец Патрик МакКенна берет Ватикан под свой контроль. Тем временем неизвестный убийца похищает кардиналов и заявляет, что убьет их с 8 вечера до полуночи, а потом украденное им антивещество взорвется и разрушит город. Профессор Роберт Лэнгдон делает вывод, что четыре кардинала будут убиты на четырех алтарях «Пути Просветления». Исследуя секретные архивы Ватикана, герой начинает искать убийцу, но времени у него в обрез…

Экранизация остросюжетного романа “Ангелы и демоны” Дэна Брауна расскажет продолжение истории приключений специалиста по древним символам Роберта Лэнгдона, в роли которого вновь предстанет двукратный лауреат премии “Оскар” Том Хэнкс.

  • Члены съемочной команды заранее посетили Ватикан в качестве туристов и подробно отсняли город, чтобы запечатлеть как можно больше деталей, зная, что им вряд ли разрешат там снимать, и желая воссоздать будущие декорации как можно точнее.
  • Юэн МакГрегор предложил Рону Ховарду сделать эпизод, в котором Камерленго рассказывает кардиналам об иллюминатах, одним длинным кадром, поскольку он чувствовал, что хорошо знает свои реплики. Ховард согласился и приступил к его съемке. Кадр получился очень хорошим и попал в окончательную версию монтажа. 
  • Изначально планировалось, что режиссерское кресло займет Клинт Иствуд.
  • На роль Виттории Ветра рассматривалась кандидатура Наоми Уоттс.
  • Декорации для ватиканской площади Святого Петра, как и для фонтана Четырех рек на площади Навона, были целиком воссозданы в павильоне.
  • На роль Патрика Маккенны создатели картины хотели пригласить Леонардо ДиКаприо, но актер отказался от предложения, несмотря на уговоры Тома Хэнкса.
  • Представителей швейцарской гвардии сыграли швед Стеллан Скарсгорд и датчанин Туре Линдхардт.
  • За роль Роберта Лэнгдона Том Хэнкс получил рекордный на тот момент гонорар в 51 миллион долларов.
  • Актерам не разрешили находиться в ЦЕРН, поэтому его помещения и ускоритель частиц пришлось снимать отдельно, а затем с помощью компьютерной графики совмещать эти кадры с кадрами, в которых есть профессор Лэнгдон.
  • И в картине, и в литературном первоисточнике заявляется, что у камерария нет звания кардинала, и, следовательно, он не может стать понтификом. В реальности все не так: камерарий обязательно должен обладать статусом кардинала, а Папой может стать любой католик.

Гарвардский эксперт по древней символике Роберт Лэнгдон не без ужаса обнаруживает свежие следы легендарного тайного общества Иллюминатов, еще со времен Галилея защищавшего интересы науки и отвергавшего фанатичную веру католицизма. Как и следовало ожидать, профессор понимает, что иллюминаты задумали что-то недоброе.

7.7 Оцените
181 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 14 мая 2009
Премьера в мире 13 мая 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Айелет Зурер
Айелет Зурер
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Дэвид Паскеси
Все актеры и съемочная группа
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Незадолго до премьеры «Ангелов и демонов» во всех кинотеатрах крутился трейлер, где Юэн МакГрегор в священническом облачении возглашал, что церковь должна сказать миру правду, а сразу после этого показывалась колоритная демоническая скульптура. Из трейлера можно было заключить, что по ночам в ватиканских подвалах в лучшем случае приносят жертвы Бафомету и Гермесу Трисмегисту, а в худшем – отправляют столь ужасные культы, какие могли быть завезены в Италию разве что…
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Sarina 2 апреля 2015, 12:51
Прикольно! Буду ждать этот фильм. Его книги очень интересные, читала на одном дыхание.
disturatro 23 февраля 2023, 19:05
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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