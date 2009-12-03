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Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
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Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти, 2009

2009 / Россия
5.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Антикиллер — это Филип Коренев, он же Лис, Отважный борец с преступностью, герой двух частей популярнейшего кинофильма. В третьем фильме вынужден снова быть втянутым в запутанную историю, столкнуться с призраками прошлого и осознать, что главный противник находится гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд...

Личная драма довела Лиса до края саморазрушения. Вместе с Катей, своей новой напарницей, референтом банка, на который была совершена хакерская атака, Лис проводит расследование, в результате которого на поверхность всплывают самые невероятные факты. Те, кого давно считали мертвым, оказывается невредим, некоторых из вроде бы активно участвующих в событиях персонажей не существует в реальности, а истинный виновник случившегося оказывается гораздо ближе к Лису, чем он мог предположить. И его истинные мотивы лежат далеко за гранью привычных представлений...

5.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 декабря 2009
Премьера в мире 3 декабря 2009
Возраст 16+
Прокатчик Леополис
Режиссер
Эльдар Салаватов
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Оксана Фандера
Оксана Фандера
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:14
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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27 голосов
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