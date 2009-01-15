Где-то там, 2009

Сара и Джилиан были лучшими друзьями на протяжении столь длительного времени, что даже не могут вспомнить, когда их дружба началась. Жизнь двух девочек в небольшом городке в Индиане очень разная: Сара является талантливой ученицей и спортсменкой, в то время как Джилиан является звездой смутьян. Несмотря на то, что девочки так долго не могут вырваться из небольшого города, Сара потрясена, обнаружив, что Джилиан использует Интернет для удовлетворения мужчин, с единственной целью — найти тех, кто покажет ей что-то захватывающее. Вскоре после этого, она исчезает, оставляя Саре лишь журнал и зашифрованное видеосообщение со своего мобильного телефона. Сара привлекает на помощь Джаспера, резидента компьютерных гениев, который тайно обожает ее. Сара погружается с головой на поисках Джилиан. Тропа ведет этих двоих в темные секреты города, где они обнаружат, почему никто не хочет, чтобы Джилиан нашлась.