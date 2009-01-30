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Замерзшая из Майами Замерзшая из Майами
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Замерзшая из Майами, 2009

2009 / США
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38 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы улучшить показатели почти обанкротившегося предприятия, успешной бизнес-вумен Люси Хилл приходится отправиться в командировку - из жаркого Майами в холодную Миннесоту. Героиню ожидает прохладный во всех смыслах прием: экстремальные температуры здесь царят даже в помещениях, а местные сотрудники совсем не рады приезду руководства и грядущим сокращениям. 

  • Можно подумать, что Дж.К. Симмонс носит специальный костюм, но на самом деле актер набрал более 18 килограммов веса для роли. 
  • Рене Зеллвегер рассказала, что температура в канадском Виннипеге во время съемок была настолько низкой, что камера могла работать только одну минуту. 
  • Фотографии на столе Бланш - это фотографии настоящей семьи актрисы Шивон Фэллон. 
  • Разногласия между продюсерами и режиссером Йонасом Элмером привели к тому, что последний покинул проект во время постпродакшна. Изначально обе стороны сошлись на том, что фильм нацелен на более зрелую аудиторию, но когда студия передумала и начала вносить изменения, Элмер решил выйти из проекта и больше никогда не работать в США.
  • В трейлере Люси теряет управление во время езды по замерзшему озеру и врезается в несколько домиков. Эта сцена не появляется в самом фильме.

Ветер, снег и ледяной прием.
Судьба забросила ее чуть дальше, чем она планировала.

Она ищет решение, а находит любовь…
Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Как-то раз из родного жаркого Майами ее отправляют в командировку в холодную Миннесоту. Чтобы выполнить задание, Люси должна приспособиться к суровому климату и к местным жителям, которые не собираются оказывать ей теплый прием.

Комедия о том, что ты на самом деле хочешь, кто тебе на самом деле нужен и где на самом деле твое место в этой жизни.

7.1 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 5 февраля 2009
Премьера в мире 30 января 2009
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Йонас Элмер
В ролях
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Хэрри Конник мл.
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Трейси МакМэхон
Все актеры и съемочная группа
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