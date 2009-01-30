Замерзшая из Майами, 2009

Чтобы улучшить показатели почти обанкротившегося предприятия, успешной бизнес-вумен Люси Хилл приходится отправиться в командировку - из жаркого Майами в холодную Миннесоту. Героиню ожидает прохладный во всех смыслах прием: экстремальные температуры здесь царят даже в помещениях, а местные сотрудники совсем не рады приезду руководства и грядущим сокращениям.
Ветер, снег и ледяной прием.
Судьба забросила ее чуть дальше, чем она планировала.
Она ищет решение, а находит любовь…
Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Как-то раз из родного жаркого Майами ее отправляют в командировку в холодную Миннесоту. Чтобы выполнить задание, Люси должна приспособиться к суровому климату и к местным жителям, которые не собираются оказывать ей теплый прием.
Комедия о том, что ты на самом деле хочешь, кто тебе на самом деле нужен и где на самом деле твое место в этой жизни.