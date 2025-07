Страна Россия

Продолжительность 1 час 37 минут

Год выпуска 2009

Премьера в мире 22 июня 2009

Сборы в мире $22 104

Производство Stella Studio

Другие названия

Petya po doroge v Tsarstvie Nebesnoe, Pete on the Way to Heaven, Petia sur le chemin du Royaume des Cieux, Petja Ceļā Uz Debesu Valstību, Pietia w drodze do królestwa niebieskiego, Петя по дороге в Царствие Небесное