1953 год, поселок Кандалакша. Городской дурачок Петя вообразил, что он милиционер, поборник справедливости и порядка, более того, он инспектор ГАИ. У него есть казенная портупея и милицейская фуражка, а в настоящей кобуре пусть и деревянный, но все-таки пистолет. Никто не пытается разубедить его в таком безобидном посягательстве на власть. Даже машины начальника строительства и главного инженера, останавливаются после его жеста и деликатно "проинспектированы" "инспектором Петей". Он был удостоен расположения и внимания первой красавицы поселка, жены полковника ГБ Богуславского, начальника нескольких окрестных исправительно-трудовых лагерей. Даже заехавший на несколько часов в поселок кандидат в депутаты Верховного совета СССР, народный артист Николай Черкасов подарил свой привет и улыбку Пете лично. А затем наступил роковой март 1953-го, почил бессмертный носитель невиданной власти. Из лагеря сбежал зэк. Петя пустился в погоню за беглецом по снегу, в сопки вместе с поднятыми по тревоге солдатами и охраной. Как же без него могло произойти событие, где власть требовала от каждого исполнения своего долга?

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