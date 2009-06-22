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Постер фильма Петя по дороге в Царствие Небесное
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Киноафиша Фильмы Петя по дороге в Царствие Небесное

Петя по дороге в Царствие Небесное

Petya po doroge v Tsarstvie Nebesnoe 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1953 год, поселок Кандалакша. Городской дурачок Петя вообразил, что он милиционер, поборник справедливости и порядка, более того, он инспектор ГАИ. У него есть казенная портупея и милицейская фуражка, а в настоящей кобуре пусть и деревянный, но все-таки пистолет. Никто не пытается разубедить его в таком безобидном посягательстве на власть. Даже машины начальника строительства и главного инженера, останавливаются после его жеста и деликатно "проинспектированы" "инспектором Петей". Он был удостоен расположения и внимания первой красавицы поселка, жены полковника ГБ Богуславского, начальника нескольких окрестных исправительно-трудовых лагерей. Даже заехавший на несколько часов в поселок кандидат в депутаты Верховного совета СССР, народный артист Николай Черкасов подарил свой привет и улыбку Пете лично. А затем наступил роковой март 1953-го, почил бессмертный носитель невиданной власти. Из лагеря сбежал зэк. Петя пустился в погоню за беглецом по снегу, в сопки вместе с поднятыми по тревоге солдатами и охраной. Как же без него могло произойти событие, где власть требовала от каждого исполнения своего долга?
Петя по дороге в Царствие Небесное - трейлер
Петя по дороге в Царствие Небесное  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 22 июня 2009
Дата выхода
22 июня 2009 Россия 16+
30 июля 2009 Беларусь
30 июля 2009 Казахстан
30 июля 2009 Украина
Сборы в мире $22 104
Производство Stella Studio
Другие названия
Petya po doroge v Tsarstvie Nebesnoe, Pete on the Way to Heaven, Petia sur le chemin du Royaume des Cieux, Petja Ceļā Uz Debesu Valstību, Pietia w drodze do królestwa niebieskiego, Петя по дороге в Царствие Небесное
Режиссер
Николай Досталь
Николай Досталь
В ролях
Егор Павлов
Александр Коршунов
Александр Коршунов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Евгений Редько
Мария Звонарева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Петя по дороге в Царствие Небесное

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Петя по дороге в Царствие Небесное - трейлер
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