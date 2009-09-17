Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, 2009

Изобретатель Флинт Локвуд считает себя гением, но все его творения довольно бесполезны. Когда умирает его мать, единственный человек, который поддерживал героя, он решает отказаться от карьеры изобретателя. Когда сообщество, в котором он живет, находится в экономическом кризисе из-за закрытия их основного источника дохода, консервного завода по производству сардин, Флинт собирается в последний раз опробовать свое изобретение – машину, которая может превращать воду в пищу. Но что-то идет не так, и действие механизма переносится на атмосферу. В результате начинается серия дождей из еды, и в городе наступает хаос…

