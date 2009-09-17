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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
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Cloudy with a Chance of Meatballs

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, 2009

2009 / США
7.7 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Изобретатель Флинт Локвуд считает себя гением, но все его творения довольно бесполезны. Когда умирает его мать, единственный человек, который поддерживал героя, он решает отказаться от карьеры изобретателя. Когда сообщество, в котором он живет, находится в экономическом кризисе из-за закрытия их основного источника дохода, консервного завода по производству сардин, Флинт собирается в последний раз опробовать свое изобретение – машину, которая может превращать воду в пищу. Но что-то идет не так, и действие механизма переносится на атмосферу. В результате начинается серия дождей из еды, и в городе наступает хаос… 
 

  • Нилу Патрику Харрису изначально была предложена роль Флинта, но он почувствовал, что персонаж Стива был намного интереснее, и подписался на его роль. 
  • Чтобы воссоздать звук падающих с неба гамбургеров, команда звукорежиссеров мультфильма использовала мокрые тряпки и хлопали ими по деревьям. Для создания звука ломающихся костей создатели переламывали стебли сельдерея. 
  • Интерьер лаборатории Флинта смоделирован по образцу Башни Ворденклиф, которая служила лабораторией для знаменитого ученого Николы Теслы во время его  экспериментов по беспроводной передаче информации. 
  • В израильском названии фильма вместо фрикаделек фигурирует фалафель, в турецкой версии упоминается национальное блюдо кюфта. 
  • Хотя считается, что мультфильм основан на одноименной детской книжке супругов Джуди и Рона Барретов, сюжет фильма не имеет почти ничего общего с сюжетом книги, за исключением самого факта падения еды с неба и названия города, где происходят события. 
  • В поддержку проката вышла одноименная компьютерная игра.

Ученый пытается изменить мир к лучшему и спасти от голода добрую половину человечества. В результате его необычных экспериментов с неба выпадают осадки в виде фрикаделек, спагетти, пирожков, блинчиков и другой вкуснятины!

7.7 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2009
Премьера в России 22 октября 2009
Премьера онлайн 15 августа 2022
Премьера в мире 17 сентября 2009
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Кристофер Миллер
Кристофер Миллер
В ролях
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Брюс Кэмпбелл
Брюс Кэмпбелл
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Мистер Ти
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2 постера
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отличный мультик, безбашенный.
Впечатление, что кто-то периодически отвешивал подзатыльники авторам и отбирал у них вещества, чтобы они… Читать дальше…
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саундтрек мультфильма Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
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8 июня 2020 09:17
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