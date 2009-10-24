Молодой, талантливый и очень амбициозный пофессор колледжа не знал хлопот, пока на его кафедре не появилась новая сотрудница. Очаровательное, юное, не менее талантливое и еще более амбизиозное создание метило ни много ни мало, а на место самого профессора! Поначалу он не придавал этому особого занчения. Но новая коллега оказалась профи по части плетения интриг и "втыканию" палок в колеса. Ситуация стремительно вышла из-под контроля, и профессору пришлось принять вызов молодого дарования. Окончательно забыв о работе, два изобертательных ума начинают с упоением подкидывать друг другу подлянки. Но очень скоро их вражда превращается в обоюдную симпатию, что еще сильнее усложняет жизнь обоим ...