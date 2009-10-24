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Постер фильма Учитель на замену
6.7
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6.7

Учитель на замену

, 2008
Tenure
США / комедия / 18+
Постер фильма Учитель на замену
6.7

О фильме

Молодой, талантливый и очень амбициозный пофессор колледжа не знал хлопот, пока на его кафедре не появилась новая сотрудница. Очаровательное, юное, не менее талантливое и еще более амбизиозное создание метило ни много ни мало, а на место самого профессора! Поначалу он не придавал этому особого занчения. Но новая коллега оказалась профи по части плетения интриг и "втыканию" палок в колеса. Ситуация стремительно вышла из-под контроля, и профессору пришлось принять вызов молодого дарования. Окончательно забыв о работе, два изобертательных ума начинают с упоением подкидывать друг другу подлянки. Но очень скоро их вражда превращается в обоюдную симпатию, что еще сильнее усложняет жизнь обоим ...

В ролях

Люк Уилсон
Люк Уилсон
Charlie Thurber
Саша Александр
Саша Александр
Margaret
Гретхен Мол
Гретхен Мол
Elaine Grasso
Дэвид Кокнер
Дэвид Кокнер
Jay Hadley
Боб Гантон
Боб Гантон
William Thurber
Розмари ДеУитт
Розмари ДеУитт
Beth
Майкл Кудлиц
Майкл Кудлиц
Tim
Уильям Богерт
Dean Leakey
Эндрю Дэйли
Эндрю Дэйли
Warren
Ellen Tobie
Professor Hannah Slocumb
Режиссер Майк Миллион
Сценарист Майк Миллион
Композитор Джон Фриззелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 24 октября 2009
Дата выхода
24 октября 2009 Россия Lizard 16+
24 октября 2009 Казахстан
24 октября 2009 США
24 октября 2009 Украина
MPAA R
Производство 120dB Films, Blowtorch Entertainment, Crucial Films
Другие названия
Tenure, Daskalos tis plakas, Kızgın Rekabet, Um Professor em Apuros, Una cattedra per due, Соперница, Суперниця

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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