Эван Дэниелсон – очень успешный корпоративный бизнесмен, который уже восемь лет работает в одной компании в качестве руководителя. Все меняется, когда в его отдел принимают Джонни Вайтфивера. Вместо профессионализма и аналитики Вайтфивер использует странные индейские идиомы, которые почему-то производят огромное впечатление на их начальство. Теперь, вместо того, чтобы заниматься разумными инвестициями, они занимаются эзотерикой, и фирма оказывается на грани разорения. Но когда Эван обнаруживает, что его дочь Оливия способна предсказывать будущее в деловом мире, то начинает использовать ее дар для личного обогащения…
Когда карьера финансового директора оказывается под угрозой, он неожиданно оказывается в воображаемом мире собственной дочери, где находит решение всех проблем.
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