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Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
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Представь себе

Imagine That 18+
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О фильме

Эван Дэниелсон – очень успешный корпоративный бизнесмен, который уже восемь лет работает в одной компании в качестве руководителя. Все меняется, когда в его отдел принимают Джонни Вайтфивера. Вместо профессионализма и аналитики Вайтфивер использует странные индейские идиомы, которые почему-то производят огромное впечатление на их начальство. Теперь, вместо того, чтобы заниматься разумными инвестициями, они занимаются эзотерикой, и фирма оказывается на грани разорения.  Но когда Эван обнаруживает, что его дочь Оливия способна предсказывать будущее в деловом мире, то начинает использовать ее дар для личного обогащения…

  • За работу в этом фильме Эдди Мерфи был номинирован сразу на две награды «Золотая малина», как «Худший актер» и «Худший актер десятилетия». Это первый фильм от  Nickelodeon, номинированный на эту премию. Следующим стал «Повелитель стихий». 
  • Это один из трех фильмов для семейного просмотра, выпущенных Paramount Pictures с участием Томаса Хейдена Черча, после лент «Лесная братва» и «Паутина Шарлотты». По иронии, Черча прославила роль Лоуэлла Мэзера в жестком сериале «Крылья». 
  • Донован Паттон играет в фильме роль Джо, не указанную в титрах. Имя его персонажа – это отсылка к его герою из детского шоу «Подсказках Бульки».

Когда карьера финансового директора оказывается под угрозой, он неожиданно оказывается в воображаемом мире собственной дочери, где находит решение всех проблем.

Представь себе - трейлер
Представь себе  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 14 августа 2009
Премьера в мире 12 июня 2009
Дата выхода
12 июня 2009 Россия 16+
14 августа 2009 Великобритания
29 октября 2009 Германия
31 июля 2009 Италия
12 июня 2009 Казахстан
29 октября 2009 Нидерланды
19 июня 2009 Румыния AP
19 июня 2009 США
12 июня 2009 Украина
30 сентября 2009 Франция
MPAA PG
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $22 985 194
Производство Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, Di Bonaventura Pictures
Другие названия
Imagine That, 天才神算, Dans ses rêves !, Dans ses rêves!, Hayal Et, Imagine, Imagine Só!, Imagine that - Die Kraft der Fantasie, Imagine That - Onnen ennusmerkit, Immagina che, Įsivaizduok tai, Me & Olivia, Mi papá y nuestro mundo fantástico, Minha Filha é Um Sonho, NowhereLand, Nuestro mundo fantástico, Seholország, Sve je moguce, Tak si predstav, Terra dos Sonhos, Thế Giới Tưởng Tượng, Vse je mogoce, Wyobraź sobie, Zuhause ist der Zauber los, Για φαντάσου, Представи си това, Представь себе, Све је могуће, Уяви собі, エディ・マーフィの劇的1週間
Режиссер
Кэри Киркпатрик
Кэри Киркпатрик
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
Ронни Кокс
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Николь Ари Паркер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
5.6 IMDb
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