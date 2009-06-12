Эван Дэниелсон – очень успешный корпоративный бизнесмен, который уже восемь лет работает в одной компании в качестве руководителя. Все меняется, когда в его отдел принимают Джонни Вайтфивера. Вместо профессионализма и аналитики Вайтфивер использует странные индейские идиомы, которые почему-то производят огромное впечатление на их начальство. Теперь, вместо того, чтобы заниматься разумными инвестициями, они занимаются эзотерикой, и фирма оказывается на грани разорения. Но когда Эван обнаруживает, что его дочь Оливия способна предсказывать будущее в деловом мире, то начинает использовать ее дар для личного обогащения…