Лицом к лицу с Али, 2009

Жизнь и карьера великого боксера Мухаммеда Али продемонстрирована в этом фильме в хронологическом порядке на архивных материалах: Али как боец, личность, политик и мужчина. Все боксеры, которые дрались с ним, описывают, что привело к этим серьезным боям и самим матчам; они также предлагают личные откровения о своей жизни: потери семьи Джорджа Чувало, обращение Джорджа Формана, благодарность Кена Нортона, учение Рона Лайла, встреча Эрни Шейвера с Кланом и хороший юмор Джо Фрейзера. Бойцы говорят о скорости, хитрости и невероятной выносливости Али, а главное – о том, как борьба с ним навсегда изменила их жизни.
Документальная картина о легенде бокса Мохаммеде Али глазами боксеров, выступавших против него. В фильме даны интервью 10 лучших боксеров, которые выступали на ринге против Али. В их числе такие непримиримые противники Али, как Джордж Формен и Джо Фрейзер. Из их откровенных рассказов и документальных кадров и складывается неповторимый образ великого боксера.