Лицом к лицу с Али, 2009

Жизнь и карьера великого боксера Мухаммеда Али продемонстрирована в этом фильме в хронологическом порядке на архивных материалах: Али как боец, личность, политик и мужчина. Все боксеры, которые дрались с ним, описывают, что привело к этим серьезным боям и самим матчам; они также предлагают личные откровения о своей жизни: потери семьи Джорджа Чувало, обращение Джорджа Формана, благодарность Кена Нортона, учение Рона Лайла, встреча Эрни Шейвера с Кланом и хороший юмор Джо Фрейзера. Бойцы говорят о скорости, хитрости и невероятной выносливости Али, а главное – о том, как борьба с ним навсегда изменила их жизни.