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Лицом к лицу с Али Лицом к лицу с Али
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Facing Ali

Лицом к лицу с Али, 2009

2009 / США / Канада
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь и карьера великого боксера Мухаммеда Али продемонстрирована в этом фильме в хронологическом порядке на архивных материалах: Али как боец, личность, политик и мужчина. Все боксеры, которые дрались с ним, описывают, что привело к этим серьезным боям и самим матчам; они также предлагают личные откровения о своей жизни: потери семьи Джорджа Чувало, обращение Джорджа Формана, благодарность Кена Нортона, учение Рона Лайла, встреча Эрни Шейвера с Кланом и хороший юмор Джо Фрейзера. Бойцы говорят о скорости, хитрости и невероятной выносливости Али, а главное – о том, как борьба с ним навсегда изменила их жизни.

  • Герои фильма Али, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Леон Спинкс и Ларри Холмс удерживали титул чемпиона мира в супертяжелом весе более 20 лет, сменяя друг друга. 
  • Сонни Листон, умерший в 1970 году, фигурирует в хронике фильма. Листон и Али провели два знаменательных поединка в 1964 и 1965 годах соответственно. Обложка фильма – знаковая фотография Нила Лейфера, снятая на их противоречивом втором бое в Льюистоне, в котором, как многие утверждают, Листон намеренно проиграл.
  • Генри Купер кратко рассказывает о влиянии бокса на здоровье Али. Он заявляет, что Али на самом деле страдает «синдромом Паркинсона», а не болезнью Паркинсона, и что причиной тому были частые удары по затылку, которые убили клетки его мозга.

Документальная картина о легенде бокса Мохаммеде Али глазами боксеров, выступавших против него. В фильме даны интервью 10 лучших боксеров, которые выступали на ринге против Али. В их числе такие непримиримые противники Али, как Джордж Формен и Джо Фрейзер. Из их откровенных рассказов и документальных кадров и складывается неповторимый образ великого боксера.

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 29 мая 2009
Премьера в мире 29 мая 2009
Возраст 16+
Режиссер
Пит МакКормак
В ролях
Джордж Чувало
Джордж Формен
Джо Фрэзиер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лицом к лицу с Али 2 постера
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Лицом к лицу с Али
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