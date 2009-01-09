Кодекс вора, 2009

За плечами у Кита Рипли немало крупных краж и афер, но когда на нем повисает солидный должок, опытный вор понимает, что в одиночку ему не справиться. Как нельзя кстати в Нью-Йорк приезжает молодой, но уже зарекомендовавший себя в криминальных кругах мошенник Гэбриель Мартин. Бывалый «коллега» предлагает ему объединиться для рискованного дела – украсть коллекционные яйца Фаберже. Каждое из них стоит баснословных денег, но добраться до драгоценных вещиц не так-то просто – они хранятся в секретном сейфе, принадлежащем династии Романовых. Скоро у воров рождается хитроумный план, но удастся ли им его осуществить без помех?