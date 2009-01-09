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Thick as Thieves

Кодекс вора, 2009

2009 / США / Германия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

За плечами у Кита Рипли немало крупных краж и афер, но когда на нем повисает солидный должок, опытный вор понимает, что в одиночку ему не справиться. Как нельзя кстати в Нью-Йорк приезжает молодой, но уже зарекомендовавший себя в криминальных кругах мошенник Гэбриель Мартин. Бывалый «коллега» предлагает ему объединиться для рискованного дела – украсть коллекционные яйца Фаберже. Каждое из них стоит баснословных денег, но добраться до драгоценных вещиц не так-то просто – они хранятся в секретном сейфе, принадлежащем династии Романовых. Скоро у воров рождается хитроумный план, но удастся ли им его осуществить без помех?

  • Примерно на 26-й минуте фильма, в сцене, где герой Антонио Бандераса появляется в ночном клубе, можно услышать техно-ремикс русской народной песни «Коробейники» («Ой, полным-полна моя коробушка…»). 
  • Морган Фримен (Кит Рипли) и Рада Митчелл (Александра Коваленко) ранее снимались вместе в мелодраме «Праздник любви» 2007 года. 
  • В саундтрек фильма вошли песни группы t.A.T.u., Михаила Шуфутинского, гитариста и мультиинструменталиста Рона Коми. 
  • В 2006 году Морган Фримен и Роберт Форстер снимались вместе в боевике Пола Макгигана «Счастливое число Слевина». 

Пронырливый вор Мэкин не ожидал, что обычное ограбление по заказу каких-то темных личностей обернется убийством двух коррумпированных полицейских и принесет кучу проблем бандитам, которые имели несчастье подставить его.

Никогда не расставаясь со своим стареющим псом, Мэкин ставит перед собой единственную цель — отомстить своим обидчикам, но он не подозревает, что по его следам уже идет детектив Петроун, хитрая сыщица, специализирующаяся на поимке не менее хитрых воров.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 9 января 2009
Возраст 16+
Режиссер
Мими Ледер
Мими Ледер
В ролях
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Морган Фриман
Морган Фриман
Роберт Форстер
Роберт Форстер
Кори Джонсон
Кори Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кодекс вора 3 постера
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Кодекс вора

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:02
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