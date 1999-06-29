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Дикий, дикий Вест Дикий, дикий Вест
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Wild Wild West

Дикий, дикий Вест, 1999

1999 / США
6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие научно-фантастического вестерна Барри Зонненфельда разворачивается в США после Гражданской войны. Капитану Джиму Весту и маршалу Артемиуса Гордона – суперагентам, обладающим передовыми технологиями, – предстоит важная миссия по спасению президента Улисса Гранта.

  • Картина вдохновлена телесериалом “Дикий, дикий Вест”, выходившем в 1960-х годах.
  • На тестовых просмотрах картина вызвала смешанные чувства у аудитории, поэтому было принято решение провести масштабные досъемки для добавления элементов комедии в научно-фантастический фильм.
  • Роль Артемуса Гордона могла достаться Джорджу Клуни.
  • В США ходили слухи, что официальные кассовые сборы ленты в американских кинотеатрах на самом деле должны были быть ниже, так как многие школьники брали билеты на этот фильм и затем пытались попасть по ним на “Южный парк: Большой, длинный, необрезанный” или “Американский пирог” (1999).
  • В начале 1990-х годов разработкой проекта занимался режиссер Ричард Доннер, снявший “Смертельное оружие”. На главную роль прочили Мэла Гибсона, однако в 1993 году и Доннер, и Гибсон покинули проект ради постановки “Мэверика”. Также в ленте был заинтересован Том Круз, который в итоге предпочел заняться боевиком “Миссия невыполнима”.

Два суперагента 70-х годов прошлого века, располагающие технологическими штучками, спасают президента США Гранта от злодея-изобретателя Лавлэйса, ведущего борьбу за обладание южными штатами. Обозленный на весь мир, безногий калека при отсутствии детородного органа окружил себя целым гаремом красавиц, чем, вероятно, постоянно поддерживал в себе накал ненависти.

Один из суперагентов — лихой и обаятельный чернокожий стрелок Джим Уэст, а другой — Артемус Гордон, белый джентльмен с манерами англичанина. На их стороне и знойная красотка Рита, плененная гигантским механическим пауком.

6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 7 марта 2009
Премьера в мире 29 июня 1999
Возраст 12+
Режиссер
Барри Зонненфельд
Барри Зонненфельд
В ролях
Джерри Уиллс
Майк МакГафи
София Энг
Гарсель Бюва
Фредерик Ван Дер Валь
Все актеры и съемочная группа
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