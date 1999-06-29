Дикий, дикий Вест, 1999

Действие научно-фантастического вестерна Барри Зонненфельда разворачивается в США после Гражданской войны. Капитану Джиму Весту и маршалу Артемиуса Гордона – суперагентам, обладающим передовыми технологиями, – предстоит важная миссия по спасению президента Улисса Гранта.
Два суперагента 70-х годов прошлого века, располагающие технологическими штучками, спасают президента США Гранта от злодея-изобретателя Лавлэйса, ведущего борьбу за обладание южными штатами. Обозленный на весь мир, безногий калека при отсутствии детородного органа окружил себя целым гаремом красавиц, чем, вероятно, постоянно поддерживал в себе накал ненависти.
Один из суперагентов — лихой и обаятельный чернокожий стрелок Джим Уэст, а другой — Артемус Гордон, белый джентльмен с манерами англичанина. На их стороне и знойная красотка Рита, плененная гигантским механическим пауком.