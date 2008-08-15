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Вики Кристина Барселона Вики Кристина Барселона
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Vicky Cristina Barcelona

Вики Кристина Барселона, 2008

2008 / США / Испания
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90 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Барселоне Вики и Кристина, две американки, остаются с семьей Вики на лето, одна – чтобы получить степень магистра перед свадьбой, а другая – чтобы оправиться от разрыва длительных отношений и продолжить свой поиск чувственного и любовного опыта. После случайной встречи очаровательный художник Хуан Антонио предлагает девушкам приехать к нему и провести выходные в Овьедо, чтобы вместе повеселиться и, возможно, заняться любовью. Несмотря на сопротивление Вики, они соглашаются. Проблема в том, что у героев противоположные взгляды на то, что такое любовь. Все становится еще сложнее, когда на горизонте появляется бывшая жена Хуана…

  • Хавьер Бардем и Пенелопа Крус играют разведенную пару. На самом деле они начали отношения во время работы над фильмом и поженились в июле 2010 года. При этом познакомились актеры на съемках фильма «Ветчина, ветчина», когда Крус было 16 лет.
  • Вуди Аллен написал персонажей Кристины и Хуана Антонио, имея в виду Скарлетт Йоханссон и Бардема, причем последний был его единственным кандидатом на роль. 
  • Действие фильма происходит в небольшом испанском городе Овьедо. Одна из главных достопримечательностей Овьедо, которая не была показана в фильме, – статуя Вуди Аллена в натуральную величину, установленная там еще в 2003 году.

Испанский художник начинает крутить любовь с двумя американскими туристками. Но этому противится его бывшая испанская подружка.

7.1 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 22 января 2009
Премьера в мире 15 августа 2008
Возраст 16+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Крис Мессина
Крис Мессина
Все актеры и съемочная группа
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Вики Кристина Барселона

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:06
Только СВEЖИЕ КЛАДЫ на KRAKEN 2krn(ставим точку)me ИCПОЛЬЗУЙТЕ ВПH. По всем горoдам РФ!
Nastyxa89 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто БРЕД!!!!!!!!!!!!!
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