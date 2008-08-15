Вики Кристина Барселона, 2008

В Барселоне Вики и Кристина, две американки, остаются с семьей Вики на лето, одна – чтобы получить степень магистра перед свадьбой, а другая – чтобы оправиться от разрыва длительных отношений и продолжить свой поиск чувственного и любовного опыта. После случайной встречи очаровательный художник Хуан Антонио предлагает девушкам приехать к нему и провести выходные в Овьедо, чтобы вместе повеселиться и, возможно, заняться любовью. Несмотря на сопротивление Вики, они соглашаются. Проблема в том, что у героев противоположные взгляды на то, что такое любовь. Все становится еще сложнее, когда на горизонте появляется бывшая жена Хуана…