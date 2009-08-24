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Каникулы строгого режима Каникулы строгого режима
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Каникулы строгого режима, 2009

2009 / Россия
7.9 Оцените
182 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Главные герои “Каникул строгого режима” – двое заключенных, отбывающих срок в колонии строгого режима. Витя Сумароков по кличке Сумрак – матерый рецидивист, уголовник в авторитете, который с малолетства кочует по зонам. Женя Кольцов – сотрудник МВД, осужденный за случайное убийство коллеги-взяточника. В ходе череды непредсказуемых событий Кольцов и Сумароков оказываются в тюремном госпитале, откуда им помогает бежать боевой друг Жени Сергей Гагарин.

Вынужденные скрываться, Сумрак и Кольцов решают выдать себя за пионервожатых и переждать преследование в местном летнем лагере “Юнга”. Теперь новоявленным педагогам Виктору Сергеевичу Ромашкину и Евгению Дмитриевичу Убегаеву предстоит продержаться в новых для себя условиях столько, сколько потребуется, чтобы избежать нового срока. Жизнь им не облегчают ни бесшабашные маленькие обитатели “Юнги”, ни пристальное внимание строгой вожатой Татьяны Пантелеевой, ни самые разнообразные приключения, которые в итоге станут судьбоносными для героев.

Картину поставил режиссер Игорь Зайцев, к тому моменту известный работой над сериалами “Есенин” и “Диверсант 2: Конец войны”. Главные роли достались Сергею Безрукову и Дмитрию Дюжеву – коллегам по культовой “Бригаде” Алексея Сидорова. Также в актерский состав вошли Алена Бабенко, Владимир Меньшов, Кирилл Плетнев, Алексей Кравченко и Людмила Полякова. Премьера “Каникул строго режима” состоялась 25 августа 2009 года.

Съемки картины велись в Островском районе Псковской области на протяжении двух лет. Тюремные сцены снимались в одной из действующих колоний.

Первый показ фильма прошел в Федеральной службе исполнения наказаний.

“Каникулы строгого режима” завоевали огромный успех среди зрителей: в первые две недели показов фильм собрал больше 15 миллионов долларов. Общая сумма за все время проката – $17 566 040 долларов – считается одним из самых лучших показателей в истории российского кинопроката.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Андрея Кивинова и Федора Крестового. Кивинов – в прошлом подполковник и начальник отдела по раскрытию умышленных убийств. Крестовый же двенадцать лет провел в колонии, а до заключения работал вожатым. Авторы познакомились в издательстве криминального петербургского журнала, для которого Кивинов писал милицейские истории, а Крестовый – тюремные байки. Кстати, оба писателя снялись в небольших эпизодах картины: Федору досталась роль заключенного, участника потасовки в тюрьме, а Андрей сыграл дежурного милиционера, ответившего на звонок Юры Ложкина.

Помимо “Каникул строго режима”, Андрей Кивинов также является автором повести “Убойный отдел” и “Убойная сила”, по мотивам которых поставили сериалы “Улицы разбитых фонарей” и “Убойная сила”.

Полную режиссерскую версию фильма показали на Первом канале в день выборов Президента России 4 марта 2012 года.

В “Каникулах строгого режима” можно заметить массу отсылок к классическим советским комедиям “Джентльмены удачи”, “Комедия строгого режима”, “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”, “Бриллиантовая рука”, “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” и “Калина красная”.

В одном из интервью Федор Крестовый рассказывал, что дети, занятые в фильме, больше всего хотели увидеть Безрукова, но в итоге даже не узнали актера, когда загримированный под Сумарокова Сергей появился на площадке.

Режиссер Игорь Зайцев ранее уже работал с Сергеем Безруковым на съемочной площадке сериала “Есенин”.

В эпизоде, в котором Сумароков едет в автобусе, можно услышать композицию из фильма “Адмиралъ”, где Сергей Безруков сыграл генерала Владимира Каппеля.

Андрей Кивинов и Федор Крестовый утверждают, что сюжет их романа “Каникулы строго режима” основан на реальной истории о беглых зэках, скрывавшихся в детском лагере, где когда-то работала жена одного из авторов.

В сцене драки Дмитрий Дюжев нечаянно ранил Федора Крестового.

“Хананамити” в японской культуре называется помост в традиционном театре Кабуки, позволяющий управлять действием представления.

Двое не самых молодых людей — Кольцов и Сумароков — волею судьбы оказались вожатыми в пионерском лагере в компании в меру энергичного руководства и не в меру энергичных детей. Все бы ничего, да только попали они туда прямо с арестантской шконки. В лагере бывшие заключенные терпят самые разнообразные издевательства со стороны детей переходного возраста в лучших традициях пионерских лагерей. От стараний любыми способами сделать свой отряд лучшим и достойным заветной награды — поездки в Петербург, Сумароков и Кольцов раскрывают в себе уйму талантов и нерастраченного душевного тепла...

7.9 Оцените
182 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 25 августа 2009
Премьера в мире 24 августа 2009
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Игорь Зайцев
Игорь Зайцев
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Все актеры и съемочная группа
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Каникулы строгого режима
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Наша рецензия
По самому названию фильма, не говоря уж о «не столь отдаленном» сюжете, совершенно понятно, что новое кинопроизведение Первого канала, как и легший в его основу роман, делалось по аналогии с «Комедией строгого режима», поставленной в 1992 году петербургскими режиссерами Владимиром Студенниковым и Михаилом Григорьевым по мотивам произведений Довлатова. Но если картина 92-го года, снятая по следам кончины Советского Союза, представляла собою бескомпромиссный социальный…
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