Каникулы строгого режима, 2009

Съемки картины велись в Островском районе Псковской области на протяжении двух лет. Тюремные сцены снимались в одной из действующих колоний.

Первый показ фильма прошел в Федеральной службе исполнения наказаний.

“Каникулы строгого режима” завоевали огромный успех среди зрителей: в первые две недели показов фильм собрал больше 15 миллионов долларов. Общая сумма за все время проката – $17 566 040 долларов – считается одним из самых лучших показателей в истории российского кинопроката.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Андрея Кивинова и Федора Крестового. Кивинов – в прошлом подполковник и начальник отдела по раскрытию умышленных убийств. Крестовый же двенадцать лет провел в колонии, а до заключения работал вожатым. Авторы познакомились в издательстве криминального петербургского журнала, для которого Кивинов писал милицейские истории, а Крестовый – тюремные байки. Кстати, оба писателя снялись в небольших эпизодах картины: Федору досталась роль заключенного, участника потасовки в тюрьме, а Андрей сыграл дежурного милиционера, ответившего на звонок Юры Ложкина.

Помимо “Каникул строго режима”, Андрей Кивинов также является автором повести “Убойный отдел” и “Убойная сила”, по мотивам которых поставили сериалы “Улицы разбитых фонарей” и “Убойная сила”.

Полную режиссерскую версию фильма показали на Первом канале в день выборов Президента России 4 марта 2012 года.

В “Каникулах строгого режима” можно заметить массу отсылок к классическим советским комедиям “Джентльмены удачи”, “Комедия строгого режима”, “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”, “Бриллиантовая рука”, “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” и “Калина красная”.

В одном из интервью Федор Крестовый рассказывал, что дети, занятые в фильме, больше всего хотели увидеть Безрукова, но в итоге даже не узнали актера, когда загримированный под Сумарокова Сергей появился на площадке.

Режиссер Игорь Зайцев ранее уже работал с Сергеем Безруковым на съемочной площадке сериала “Есенин”.

В эпизоде, в котором Сумароков едет в автобусе, можно услышать композицию из фильма “Адмиралъ”, где Сергей Безруков сыграл генерала Владимира Каппеля.

Андрей Кивинов и Федор Крестовый утверждают, что сюжет их романа “Каникулы строго режима” основан на реальной истории о беглых зэках, скрывавшихся в детском лагере, где когда-то работала жена одного из авторов.

В сцене драки Дмитрий Дюжев нечаянно ранил Федора Крестового.

“Хананамити” в японской культуре называется помост в традиционном театре Кабуки, позволяющий управлять действием представления.