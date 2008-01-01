Вегас: правдивая история

, 2008
Vegas: Based on a True Story
США / комедия / 18+
О фильме

Эдди Паркер, его жена Трейси и их двенадцатилетний сын Митч живут благополучной, но заурядной жизнью классических представителей "синих воротничков" где-то на окраинах Лас Вегаса. Эдди — страстный игрок, но ни разу в жизни ему не посчастливилось сорвать большой куш. Трейси всеми правдами и неправдами борется за благополучие семьи, а в свободное время ухаживает за своим небольшим садиком. Но однажды спокойной размеренной жизни приходит конец. К Паркерам заявляется таинственный незнакомец, который утверждает, что земля, по которой они ходят каждый день, скрывает в себе золотые копи. Он делает им предложение, от которого они не могут отказаться.

В ролях

Марк Гринфилд
Алексис Харт
Нэнси Ла Скала
Уолт Тернер
Бенжамин Уейл
Zach Thomas
Режиссер Амир Надери
Сценарист Susan Brennan, Bliss Esposito, Charlie Lake Keaton, Амир Надери
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Дата выхода
13 декабря 2009 Россия Кино без границ
13 декабря 2009 Беларусь
13 декабря 2009 Казахстан
1 января 2008 США
13 декабря 2009 Украина
Производство Alphaville Films, Alphaville Films-NYC, Rattapallax
Другие названия
Vegas: Based on a True Story, Vegas: na podstawie prawdziwej historii, Vegas: Pravdivý príbeh, Вегас: Правдивая история

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
