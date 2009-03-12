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Тайна Чингис Хаана Тайна Чингис Хаана
Киноафиша Фильмы Тайна Чингис Хаана

Тайна Чингис Хаана, 2008

2008 / Россия / Монголия / США
5.6 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме
Имя его знает весь мир. Империя его простиралась от Желтого моря до Средиземного. Бескрайние степи, горные ущелья, бурные реки, непроходимая тайга – все преодолела конница Чингисхана. Разные племена и народы собрал Великий хан под своим знаменем. Под знаменем единой империи, под властью единого ЗАКОНА. Провозгласил терпимость – национальную и религиозную. Он был великим воином и великим правителем. Воин победил в нем человека, когда он взял в руки оружие, чтобы обеспечить мир и покой своей семьи. Своего народа. Своей страны. Правитель победил в нем человека, когда он осознал свое предназначение. Такова была цена, которую он заплатил за свое величие. За величие расцветшей при нем цивилизации. Евразийской цивилизации.
5.6 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 12 марта 2009
Премьера в мире 12 марта 2009
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Андрей Борисов
Андрей Борисов
В ролях
Эдуард Ондар
Степанида Борисова
Оргил Махаан
Петр Садовников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайна Чингис Хаана 1 постер
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Наша рецензия
Нет никаких сомнений в том, что Чингисхан скоро станет таким же русским национальным героем, как Илья Муромец, Александр Невский или Василий Иванович Чапаев. Весьма значительная часть российского – а равно, впрочем, и мирового – кинематографа усердно работает над исполнением этой мечты. И здесь Чингисхану повезло гораздо больше, чем многим его не менее знаменитым коллегам: например, Тимур (Тамерлан) за последнее время удостоился лишь пары двусмысленных комплиментов от своего тезки…
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