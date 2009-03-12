Тайна Чингис Хаана, 2008

Имя его знает весь мир. Империя его простиралась от Желтого моря до Средиземного. Бескрайние степи, горные ущелья, бурные реки, непроходимая тайга – все преодолела конница Чингисхана. Разные племена и народы собрал Великий хан под своим знаменем. Под знаменем единой империи, под властью единого ЗАКОНА. Провозгласил терпимость – национальную и религиозную. Он был великим воином и великим правителем. Воин победил в нем человека, когда он взял в руки оружие, чтобы обеспечить мир и покой своей семьи. Своего народа. Своей страны. Правитель победил в нем человека, когда он осознал свое предназначение. Такова была цена, которую он заплатил за свое величие. За величие расцветшей при нем цивилизации. Евразийской цивилизации.

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