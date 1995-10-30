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История игрушек История игрушек
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Toy Story

История игрушек, 1995

1995 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В комнате мальчика по имени Энди есть множество самых разнообразных игрушек. Энди невдомек, что когда его игрушки остаются без присмотра, то они оживают, общаются между собой и занимаются своими делами.

Любимая игрушка и главный герой всех игр Энди — добрый и бесстрашный ковбой по имени Вуди. Но несколько раз в год Вуди, как и все остальные игрушки, замирает от страха. Они опасаются, что на очередной праздник Энди получит в подарок новую, более современную и интересную игрушку, и позабудет про них. И вот однажды их худшие страхи сбываются: в день рождения Энди в комнате появляется Базз Лайтер — сверхпопулярный астрорейджер, напичканный самыми разнообразными функциями. Игрушки вступают с Баззом в контакт и понимают, что он, в отличие от них, не осознает, что он детская игрушка, а считает себя настоящим астронавтом, который потерпел крушение на неизвестной планете.

Базз начинает жить в комнате и, к ужасу Вуди, становится настоящей звездой: его обожает не только Энди, но и все остальные члены игрушечного сообщества. Оказавшись в тени, Вуди проникается ненавистью к Баззу и решает во что бы то ни стало избавиться от конкурента.

В каждом фильме Pixar появляется номер A113, он соответствует номеру классной комнаты, в которой учились Джон Лассетер, Бред Берд, Пит Доктер и Эндрю Стэнтон в школе CalArts.

В фильме «История Игрушек» А113 это номер водительских прав на стекле минивэна мамы Энди.

Первый анимационный фильм в истории, номинированный на премию “Оскар” за сценарий.

Фильм получил статуэтку “Оскар” за особые достижения. Она была вручена режиссеру Джону Лассетеру с формулировкой «за разработку и вдохновенное применение методов, которые сделали возможным создание первого полнометражного компьютерного анимационного фильма».

Исполнительным продюсером фильма выступил Стив Джобс.

Актеру Билли Кристалу изначально предлагали озвучить Базза Лайтера, но он отказался. Посмотрев получившийся фильм, он сказал, что это решение было самой большой ошибкой в его карьере. Позже Кристалл озвучит Майка Вазовски в “Корпорации монстров”.

Работая над анимацией движений игрушечных солдатиков, аниматоры прибили пару кроссовок к доске и пытались ходить в них.

Ковер в доме Сида имеет тот же шестиугольный узор, что и ковер в отеле «Оверлук» из «Сияния».

Когда Вуди сидит на кровати и разговаривает со Спиралькой, на стене позади них висит портрет Вуди. На самом деле это один из первых набросков персонажа Вуди.

Одна из причин, почему Том Хэнкс согласился озвучить Вуди, была в том, что в детстве он всегда задавался вопросом, оживают ли его игрушки, когда никого нет в комнате.

Внешний вид Вуди и Базза Лайтера вдохновлен детскими игрушками режиссера Джона Лассетера.

Некоторые 3D-эффекты были настолько сложными для реализации, что оказалось невозможно рассчитать точное время создания фильма. Чтобы ускорить процесс, создателям приходилось идти на хитрости. Например, в кадре не показан взрыв и зритель не видит гибели Карла. Была упрощена анимация волос: у Энди, Сида и Молли короткие волосы, а волосы матери Энди всегда завязаны сзади в простой для анимирования конский хвост.

Когда сержант смотрит в бинокль, наблюдая за гостями праздника, можно заметить, что друзья Энди являются той же 3D-моделью персонажа, что и сам Энди, только с разными оттенками кожи, другой одеждой и аксессуарами.

Любимая фраза Тима Аллена в роли Базза Лайтера: «Ты грустный и странный человечек, и мне тебя жаль».

Это самый короткий фильм франшизы “История игрушек” и самый короткий полнометражный фильм “Pixar” на сегодняшний день. Его продолжительность составляет 81 минуту.

Тим Аллен неоднократно говорил в интервью, что изначально студия “Pixar” хотела пригласить Джима Керри для озвучивания Базза Лайтера, а Пола Ньюмана на роль Вуди. Такой выбор актеров должен был продемонстрировать, как Новый Голливуд в лице Керри сменяет Старый Голливуд в лице Ньюмана. Из-за финансовых ограничений этого сделать не удалось.

Каждый ребенок верит, что когда он оставляет свои игрушки одни, они начинают заниматься своими делами. Этот мультипликационный фильм позволяет убедиться им в своей правоте. Основная идея фильма — каждая игрушка боится надоесть, стать забытой, замененной другой, ведь весь смысл их существования доставлять счастье своим хозяевам.

8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1995
Премьера в России 1 октября 2009
Премьера в мире 30 октября 1995
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Лассетер
Джон Лассетер
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Тим Аллен
Тим Аллен
Дон Риклс
Джим Варни
Уоллес Шоун
Уоллес Шоун
Все актеры и съемочная группа
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История игрушек
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