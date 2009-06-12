Деррик Кабрера, как и любой скейтбордист, мечтает стать известным и получить спонсора. У него есть талант для того что бы стать первым скейтбордистом мира, но есть сильные препятствия на пути к этому, препятствия мешают ему и он обязан их преодолеть, чтобы осуществить свою мечту. На Деррика оказывают сильное давление: родители, из-за проблем с учебой, его девушка, считающая его неудачником и его лучший друг, который становится для него соперником. Парень устает от всего и сбегает из дома и отправляется на конкурс «Tampa Am», где у него есть шанс быть замеченным и стать известным скейтером.