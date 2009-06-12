Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Уличные мечты
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
Уличные мечты

Уличные мечты

Street Dreams 18+
О фильме

Деррик Кабрера, как и любой скейтбордист, мечтает стать известным и получить спонсора. У него есть талант для того что бы стать первым скейтбордистом мира, но есть сильные препятствия на пути к этому, препятствия мешают ему и он обязан их преодолеть, чтобы осуществить свою мечту. На Деррика оказывают сильное давление: родители, из-за проблем с учебой, его девушка, считающая его неудачником и его лучший друг, который становится для него соперником. Парень устает от всего и сбегает из дома и отправляется на конкурс «Tampa Am», где у него есть шанс быть замеченным и стать известным скейтером.

Уличные мечты  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 12 июня 2009
Дата выхода
16 сентября 2009 Россия 16+
16 сентября 2009 Казахстан
12 июня 2009 США
16 сентября 2009 Украина
MPAA R
Сборы в мире $122 575
Производство Scissor Farm Entertainment
Другие названия
Street Dreams, Уличные мечты
Режиссер
Крис Замосайник
В ролях
Пол Родригес мл
Райан Данн
Роб Дирдек
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Уличные мечты
Skate Dreams 7.8
Skate Dreams (2022)
Отвязная юность 6.9
Отвязная юность (2019)
Середина 90-х 7.5
Середина 90-х (2018)
Скейт-кухня 6.8
Скейт-кухня (2018)
Короли Догтауна 7.1
Короли Догтауна (2005)
Тринадцать 6.8
Тринадцать (2003)
Дневник баскетболиста 7.4
Дневник баскетболиста (1995)
Сладкие грезы 7.3
Сладкие грезы (1985)

Рейтинг фильма

5.9
14 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о фильме

