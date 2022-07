Эта знаменитое сражение увековечено в романе «Троецарствие» («Romance Of The Three Kingdoms») Ло Гуаньчжуна (Guanzhong Luo). Несмотря на то, что это произведение написано семьсот лет назад, оно пользуется огромной популярностью: роман издают и читают, а кроме того, на его основе создано более десятка видеоигр и несметное количество комиксов.

