Короткое замыкание, 2009

"Позор"

Режиссер: Борис Хлебников

Начинающий горе-журналист отправлен на ответственное задание — написать убойный репортаж о прокладке теплотрассы во дворе жилого дома. Явившись на место, герой не обнаруживает никаких следов ремонтных работ. Зато видит на стене трансформаторной будки свидетельство большой, невероятной любви. Юноша потрясен тем, что рядом с гаражами и трубами существуют чувства такой силы. Он стремится рассказать о своем открытии той, которая стала причиной этого экстраординарного явления.

"Ощущать"

Режиссер: Иван Вырыпаев

Она приехала в Москву из Варшавы, в первый раз. Здесь ей все нравится — и парад на 9 мая, и Тверская, и истребители над Кремлем, и уютные дворики. В одном таком дворике она видит Его. Она не понимает ни слова по-русски, но Он считает, что это неважно. Чего тут понимать? Нужно о-щу-щать. И Она ощущает всю московскую ночь напролет. Возможно — одна, возможно — с ним.

"Срочный ремонт"

Режиссер: Петр Буслов

Он — глухонемой сапожник, живет в полуподвальной мастерской. Вечером старушка, которая принимает заказы, уходит и он остается наедине со всеми этими ботинками, сапогами, туфлями. По обуви сапожник может сказать о человеке многое, и он был уверен, что эти белые туфли носит самая лучшая девушка на свете. А девушка-то оказалась самая обычная. И от этого так больно.

"Ким"

Режиссер: Алексей Герман мл.

Печальная красота поздней северной осени. Остров посреди туманного моря. На этом острове стоит живописно запущенная больница для душевнобольных. Новенький, бывший цирковой артист Ким, ненадолго приносит в жизнь одетых в серые халаты островитян свет — то есть буквально зажигает лампочки прикосновением руки. Ким хочет сделать что-нибудь хорошее и для одной строгой, но доброй медсестры. Но врачи считают, что любовь и магнетизм — это болезни, а жизнь сама по себе — непорядок. И вот инсулиновый шок успешно излечивает все чувства.

"Поцелуй креветки"

Режиссер: Кирилл Серебренников

"Человек-бутерброд", вернее, человек-креветка пристает к людям на набережной. Он хочет поделится с прохожими своей любовью к морской кухне, но люди черствы и испуганы, им не нравится, когда их, прямо в губы, целует незнакомец в розовом. После четвертого нокаута растерзанный Креветка встречает прекрасную полуобнаженную девушку и без колебаний следует за ней — с моста в реку. К счастью, Креветке есть чем расплатится с лодочником, который перевезет их на другой берег. Конечно, уже совсем не Яузы.