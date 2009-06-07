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Короткое замыкание Короткое замыкание
Киноафиша Фильмы Короткое замыкание

Короткое замыкание, 2009

2009 / Россия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме

"Позор"
Режиссер: Борис Хлебников
Начинающий горе-журналист отправлен на ответственное задание — написать убойный репортаж о прокладке теплотрассы во дворе жилого дома. Явившись на место, герой не обнаруживает никаких следов ремонтных работ. Зато видит на стене трансформаторной будки свидетельство большой, невероятной любви. Юноша потрясен тем, что рядом с гаражами и трубами существуют чувства такой силы. Он стремится рассказать о своем открытии той, которая стала причиной этого экстраординарного явления.

"Ощущать"
Режиссер: Иван Вырыпаев
Она приехала в Москву из Варшавы, в первый раз. Здесь ей все нравится — и парад на 9 мая, и Тверская, и истребители над Кремлем, и уютные дворики. В одном таком дворике она видит Его. Она не понимает ни слова по-русски, но Он считает, что это неважно. Чего тут понимать? Нужно о-щу-щать. И Она ощущает всю московскую ночь напролет. Возможно — одна, возможно — с ним.

"Срочный ремонт"
Режиссер: Петр Буслов
Он — глухонемой сапожник, живет в полуподвальной мастерской. Вечером старушка, которая принимает заказы, уходит и он остается наедине со всеми этими ботинками, сапогами, туфлями. По обуви сапожник может сказать о человеке многое, и он был уверен, что эти белые туфли носит самая лучшая девушка на свете. А девушка-то оказалась самая обычная. И от этого так больно.

"Ким"
Режиссер: Алексей Герман мл.
Печальная красота поздней северной осени. Остров посреди туманного моря. На этом острове стоит живописно запущенная больница для душевнобольных. Новенький, бывший цирковой артист Ким, ненадолго приносит в жизнь одетых в серые халаты островитян свет — то есть буквально зажигает лампочки прикосновением руки. Ким хочет сделать что-нибудь хорошее и для одной строгой, но доброй медсестры. Но врачи считают, что любовь и магнетизм — это болезни, а жизнь сама по себе — непорядок. И вот инсулиновый шок успешно излечивает все чувства.

"Поцелуй креветки"
Режиссер: Кирилл Серебренников
"Человек-бутерброд", вернее, человек-креветка пристает к людям на набережной. Он хочет поделится с прохожими своей любовью к морской кухне, но люди черствы и испуганы, им не нравится, когда их, прямо в губы, целует незнакомец в розовом. После четвертого нокаута растерзанный Креветка встречает прекрасную полуобнаженную девушку и без колебаний следует за ней — с моста в реку. К счастью, Креветке есть чем расплатится с лодочником, который перевезет их на другой берег. Конечно, уже совсем не Яузы.

 

"Короткое замыкание" — это пять коротких историй о любви, снятых молодыми российскими режиссерами.

Каждый из пяти ограничен не только темой и форматом короткого метра, но и небольшим бюджетом. Все снимают параллельно, каждый — со своей съемочной группой, никто не знает, о чем делают фильмы остальные. Весь материал организуется в единое целое уже на монтаже. Результат этой игры — коллективный портрет нового поколения режиссеров.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 19 ноября 2009
Премьера в мире 7 июня 2009
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
В ролях
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Юрий Чусин
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Короткое замыкание 1 постер
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Короткое замыкание
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