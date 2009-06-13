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Хатико: самый верный друг Хатико: самый верный друг
Киноафиша Фильмы Хатико: самый верный друг
Hachiko: A Dog's Story

Хатико: самый верный друг, 2009

2009 / США
8.9 Оцените
343 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Профессор университета Паркер Уилсон находит на вокзале потерявшегося щенка. Поскольку за животным так никто и не приходит, Паркер оставляет щенка у себя. Постепенно между профессором и собакой возникает крепкая дружба, они очень друг к другу привязываются. Пес, получивший имя Хатико, каждый день провожает хозяина по утрам и встречает по вечерам на вокзале. Но случается несчастье: Паркер скоропостижно умирает от сердечного приступа. Но верный Хатико продолжает приходить на станцию, не пропуская ни дня.

  • Роль Хатико в фильмы сыграли три собаки: Чико, Лейла и Форрест. 
  • 19 мая 2012 года бронзовая статуя японской собаки Хатико была открыта в депо на площади Вунсокет, где снимался фильм. Это точная копия бронзовой статуи Хатико, которая находится перед вокзалом Сибуя в Японии. 
  • Когда Паркер ищет информацию о породе в интернете, он натыкается на фотографию Уэно и Хатико 1924 года.
  • Хатико - это японская акита из горных северных регионов Японии.
  • В гриме постаревшего Хатико использовались крошечные грузы, которые подвешивались в его ушам и хвосту, чтобы те выглядели более обвисшими. 
  • Согласно заключительным титрам фильма, настоящий Хатико умер в марте 1934 года. В японском фильме 1987 года и других источниках утверждается, что он умер в марте 1935 года, через 9 лет и 9 месяцев после смерти профессора Уэно.

Пес породы акита-ину по кличке Хатико провожал и встречал хозяина на вокзале каждый день. После смерти хозяина Хатико продолжал верно ждать его на вокзале в надежде, что друг вернется. Он пережил своего хозяина на 10 лет и все эти годы неизменно приходил на место встречи.

8.9 Оцените
343 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 22 октября 2009
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 13 июня 2009
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Все актеры и съемочная группа
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Хатико: самый верный друг

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Наша рецензия
Нет в кино печальней повести, чем та, что начинается со слов «основано на реальных событиях». Фильм «Хатико: Самый верный друг» автобиографичный, но повествует не о человеке, а об одной из самых знаменитых собак в мире. Паркер Уилсон (Ричард Гир) университетский профессор однажды находит на вокзале щенка. Он берет его к себе на время, пока ищет настоящих хозяев. Но никто за ним так и не явился, и щенок с Паркером привязались друг к другу. У них появляется особенная…
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Максим Аладов 5 ноября 2020, 09:53
Очень эмоционально! Невозможно смотреть и ничего не испытывать! Отличается от оригинальной истории, но это не делает фильм плохим, это делает его режиссёрским!
Тарас Филинцев 4 ноября 2020, 14:28
Отличное кино для всей семьи. Хороший пример детям, чтобы показать какой преданностью обладают животные)
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