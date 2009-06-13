Хатико: самый верный друг, 2009

Наша рецензия

Нет в кино печальней повести, чем та, что начинается со слов «основано на реальных событиях». Фильм «Хатико: Самый верный друг» автобиографичный, но повествует не о человеке, а об одной из самых знаменитых собак в мире. Паркер Уилсон (Ричард Гир) университетский профессор однажды находит на вокзале щенка. Он берет его к себе на время, пока ищет настоящих хозяев. Но никто за ним так и не явился, и щенок с Паркером привязались друг к другу. У них появляется особенная…