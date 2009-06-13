Хатико: самый верный друг, 2009

Профессор университета Паркер Уилсон находит на вокзале потерявшегося щенка. Поскольку за животным так никто и не приходит, Паркер оставляет щенка у себя. Постепенно между профессором и собакой возникает крепкая дружба, они очень друг к другу привязываются. Пес, получивший имя Хатико, каждый день провожает хозяина по утрам и встречает по вечерам на вокзале. Но случается несчастье: Паркер скоропостижно умирает от сердечного приступа. Но верный Хатико продолжает приходить на станцию, не пропуская ни дня.
Пес породы акита-ину по кличке Хатико провожал и встречал хозяина на вокзале каждый день. После смерти хозяина Хатико продолжал верно ждать его на вокзале в надежде, что друг вернется. Он пережил своего хозяина на 10 лет и все эти годы неизменно приходил на место встречи.