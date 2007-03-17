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Постер фильма MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
7.1
Киноафиша Фильмы MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
7.1

MAGIC PARIS: 7 историй о Париже

, 2007
Magic Paris
Франция / мелодрама / 18+
Постер фильма MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
7.1

О фильме

Семь коротких и по-французски изящных романтических историй…

ЭТО ВИСИТ В ВОЗДУХЕ / COMME UN AIR
Режиссер: Йоан Глоаген /Yohann Gloaguen
9 мин
Париж – это город, в котором игривое настроение передается по воздуху со скоростью звука. Вы не устоите…

ПЕРЕПИСКА / GRATTE-PAPIER
Режиссер: Гийом Мартинес /Guillaume Martinez
8 мин
Начало обычного, казалось бы, дня в парижском метро: молодой симпатичный пассажир читает свою книгу. Рядом с ним садится девушка, - тоже с книгой…

РАШЕЛЬ / RACHEL
Режиссер: Фредерик Мерму /Frederic Mermoud
15 мин
Романтически настроенные и легкие на подъем девушки обычно молниеносно завязывают романы, но, кто знает, чего стоит им эта кажущаяся легкость?...

ВИЛЬЯМ РАЗ, ВИЛЬЯМ ДВА / LES WILLIАMS
Режиссер: Албан Менш /Alban Mench
14 мин
Казалось бы, какие неожиданности могут подкарауливать вас на свадьбе друзей? Не зарекайтесь…

МАЛЫШ МАРТИН / LE PETIT MARTIN
Режиссер: Виолен Белле /Violaine Bellet
14 мин
Разноцветная магия праздничной ярмарки -  неотъемлемая часть Парижа. Попавший сюда невольно становится ребенком и мечтателем… 

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА / UN REGARD
Режиссер: Алексис Мале/Alexis Mallet
12 мин
Не спеши мечтать о романе с прекрасной незнакомкой, после того, как ваши взгляды едва встретились, а впрочем…

ВОЛШЕБНЫЙ ПАРИЖ / MAGIC PARIS
Режиссер: Алис Винокур  /Alice Winocour
20 мин
Американка  приезжает в Париж на уик-энд, чтобы отвлечься, но, к сожалению или к счастью, в этом городе любовь настигает тебя, даже когда ее совсем не ждешь. Правда, и ускользнуть может в любую минуту…

В ролях

Иоханна тер Стехе
Kate
Эрик Эбони
Эрик Эбони
Стефани Хен
Оливер Джирард
Люсьен Мерида
Энни Грегорио
Режиссер Алис Винокур, Йоан Глоаген, Гийом Мартинез, Фредерик Мерму, Албан Менш, Виолен Белле, Алексис Мале
Сценарист Алис Винокур
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 17 марта 2007
Дата выхода
3 сентября 2009 Россия A-One Films
3 сентября 2009 Беларусь
3 сентября 2009 Казахстан
3 сентября 2009 Украина
17 марта 2007 Франция
Сборы в мире $18 245
Производство Dharamsala
Другие названия
Magic Paris, Magiczny Paryż

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 22 голоса
7 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1764 В жанре «мелодрама»  229 В фильмах Франции  118 В фильмах 2007 года  53

Отзывы о фильме

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