Семь коротких и по-французски изящных романтических историй…
ЭТО ВИСИТ В ВОЗДУХЕ / COMME UN AIR
Режиссер: Йоан Глоаген /Yohann Gloaguen
9 мин
Париж – это город, в котором игривое настроение передается по воздуху со скоростью звука. Вы не устоите…
ПЕРЕПИСКА / GRATTE-PAPIER
Режиссер: Гийом Мартинес /Guillaume Martinez
8 мин
Начало обычного, казалось бы, дня в парижском метро: молодой симпатичный пассажир читает свою книгу. Рядом с ним садится девушка, - тоже с книгой…
РАШЕЛЬ / RACHEL
Режиссер: Фредерик Мерму /Frederic Mermoud
15 мин
Романтически настроенные и легкие на подъем девушки обычно молниеносно завязывают романы, но, кто знает, чего стоит им эта кажущаяся легкость?...
ВИЛЬЯМ РАЗ, ВИЛЬЯМ ДВА / LES WILLIАMS
Режиссер: Албан Менш /Alban Mench
14 мин
Казалось бы, какие неожиданности могут подкарауливать вас на свадьбе друзей? Не зарекайтесь…
МАЛЫШ МАРТИН / LE PETIT MARTIN
Режиссер: Виолен Белле /Violaine Bellet
14 мин
Разноцветная магия праздничной ярмарки - неотъемлемая часть Парижа. Попавший сюда невольно становится ребенком и мечтателем…
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА / UN REGARD
Режиссер: Алексис Мале/Alexis Mallet
12 мин
Не спеши мечтать о романе с прекрасной незнакомкой, после того, как ваши взгляды едва встретились, а впрочем…
ВОЛШЕБНЫЙ ПАРИЖ / MAGIC PARIS
Режиссер: Алис Винокур /Alice Winocour
20 мин
Американка приезжает в Париж на уик-энд, чтобы отвлечься, но, к сожалению или к счастью, в этом городе любовь настигает тебя, даже когда ее совсем не ждешь. Правда, и ускользнуть может в любую минуту…
|3 сентября 2009
|Россия
|A-One Films
|3 сентября 2009
|Беларусь
|3 сентября 2009
|Казахстан
|3 сентября 2009
|Украина
|17 марта 2007
|Франция