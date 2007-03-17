Семь коротких и по-французски изящных романтических историй…

ЭТО ВИСИТ В ВОЗДУХЕ / COMME UN AIR

Режиссер: Йоан Глоаген /Yohann Gloaguen

9 мин

Париж – это город, в котором игривое настроение передается по воздуху со скоростью звука. Вы не устоите…

ПЕРЕПИСКА / GRATTE-PAPIER

Режиссер: Гийом Мартинес /Guillaume Martinez

8 мин

Начало обычного, казалось бы, дня в парижском метро: молодой симпатичный пассажир читает свою книгу. Рядом с ним садится девушка, - тоже с книгой…

РАШЕЛЬ / RACHEL

Режиссер: Фредерик Мерму /Frederic Mermoud

15 мин

Романтически настроенные и легкие на подъем девушки обычно молниеносно завязывают романы, но, кто знает, чего стоит им эта кажущаяся легкость?...

ВИЛЬЯМ РАЗ, ВИЛЬЯМ ДВА / LES WILLIАMS

Режиссер: Албан Менш /Alban Mench

14 мин

Казалось бы, какие неожиданности могут подкарауливать вас на свадьбе друзей? Не зарекайтесь…

МАЛЫШ МАРТИН / LE PETIT MARTIN

Режиссер: Виолен Белле /Violaine Bellet

14 мин

Разноцветная магия праздничной ярмарки - неотъемлемая часть Парижа. Попавший сюда невольно становится ребенком и мечтателем…

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА / UN REGARD

Режиссер: Алексис Мале/Alexis Mallet

12 мин

Не спеши мечтать о романе с прекрасной незнакомкой, после того, как ваши взгляды едва встретились, а впрочем…

ВОЛШЕБНЫЙ ПАРИЖ / MAGIC PARIS

Режиссер: Алис Винокур /Alice Winocour

20 мин

Американка приезжает в Париж на уик-энд, чтобы отвлечься, но, к сожалению или к счастью, в этом городе любовь настигает тебя, даже когда ее совсем не ждешь. Правда, и ускользнуть может в любую минуту…