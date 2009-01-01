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Ой, вэй! Мой сын гей!! Ой, вэй! Мой сын гей!!
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Oy Vey! My Son Is Gay!!

Ой, вэй! Мой сын гей!!, 2009

2009 / США
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Ширли и Мартин Хирш каждую пятницу приглашают к себе на ужин очередную "идеальную" еврейскую девушку, в надежде, что их сын Нельсон наконец женится. И вот однажды Нельсон сообщает родителям, что он уже встречается кое с кем и обещает познакомить их со своей половиной на грядущем семейном торжестве. Но вместо сексапильной блондинки, которую готовятся встретить родители, Нельсон приходит на праздник с парнем по имени Анджело. Ширли и Мартин шокированы, но, трезво подумав, решают: если проблему нельзя исправить, следует изменить своей отношение к ней.

4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 29 августа 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Евгений Афинеевский
В ролях
Кармен Электра
Кармен Электра
Сол Рубинек
Сол Рубинек
Винсент Пасторе
Джей Родригез
Брюс Виленч
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
4.7
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
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Постер фильма Ой, вэй! Мой сын гей!! 2 постера
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