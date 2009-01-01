Ой, вэй! Мой сын гей!!, 2009

Ширли и Мартин Хирш каждую пятницу приглашают к себе на ужин очередную "идеальную" еврейскую девушку, в надежде, что их сын Нельсон наконец женится. И вот однажды Нельсон сообщает родителям, что он уже встречается кое с кем и обещает познакомить их со своей половиной на грядущем семейном торжестве. Но вместо сексапильной блондинки, которую готовятся встретить родители, Нельсон приходит на праздник с парнем по имени Анджело. Ширли и Мартин шокированы, но, трезво подумав, решают: если проблему нельзя исправить, следует изменить своей отношение к ней.