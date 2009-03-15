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Затащи меня в ад Затащи меня в ад
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Drag Me to Hell

Затащи меня в ад, 2009

2009 / США
7.7 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кристин Браун работает кредитным специалистом в банке, но постоянно беспокоится о своем будущем: она конкурирует с коллегой за должность помощника менеджера, а ее парень не принимает ее всерьез. Обеспокоенная тем, что ее босс будет хуже думать о ней, если она проявит слабость, Кристин отказывается продлить срок ссуды некой миссис Гануш, которой теперь грозит потеря права выкупа и потеря дома. В отместку старуха накладывает на Кристин проклятие, которое, как героиня впоследствии узнает, через несколько дней приведет к тому, что она попадет в ад. С помощью экстрасенса Кристин пытается избавиться от демона, но тот не отступится так просто…

  • Когда Сильвия Гануш нападает на Кристину в ее машине, она ругается по-венгерски: «Az ördög szálljon beléd!» («Дьявол влетит в тебя!»). Она также дважды употребляет популярное венгерское слово «szajha», что означает «сука».
  • Сценарий был написан после того, как Сэм Рэйми и Иван Рэйми завершили съемки фильма «Армия тьмы», но Сэм занимался другими проектами, прежде чем вернуться к этому. В фильме встречается множество отсылок к картинам этой серии.
  • На самом деле «ламия» – это женщина-страшилка из греческой мифологии, которая бродит по сельской местности в поисках детей, которых можно съесть.

Менеджер банка Кристина Браун не продлевает загадочной старушке кредит на дом. В ответ «добрая» бабушка насылает на девушку мощное проклятие…

7.7 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 июля 2009
Премьера в мире 15 марта 2009
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
В ролях
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Элисон Ломан
Элисон Ломан
Джессика Лукас
Джессика Лукас
Дэвид Пеймер
Лорна Рэвер
Все актеры и съемочная группа
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Затащи меня в ад
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Наша рецензия
Сэму Рэйми, хвала всем легионам чертей, какие только ни есть в нашем и соседних измерениях, наконец-то надоела его нескончаемая, тягучая, беспробудно назидательная и приторно-липкая сага про Человека-паука. Автор «Зловещих мертвецов» и «Армии тьмы» вернулся к своим… не то чтобы баранам, но к козлам-то точно. Ведь дух, который (не) спит и видит, как бы утащить героиню Элисон Ломан в ад, – ламия, черная коза, многоужасный демон, вызванный из царства вечного…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отличное кино. Подробности, к сожалению, помню смутно. Кажется про то, что карьеристскими побуждениями вымощена дорога в ад. Хотя девушку жалко и… Читать дальше…
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