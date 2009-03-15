Затащи меня в ад, 2009

Кристин Браун работает кредитным специалистом в банке, но постоянно беспокоится о своем будущем: она конкурирует с коллегой за должность помощника менеджера, а ее парень не принимает ее всерьез. Обеспокоенная тем, что ее босс будет хуже думать о ней, если она проявит слабость, Кристин отказывается продлить срок ссуды некой миссис Гануш, которой теперь грозит потеря права выкупа и потеря дома. В отместку старуха накладывает на Кристин проклятие, которое, как героиня впоследствии узнает, через несколько дней приведет к тому, что она попадет в ад. С помощью экстрасенса Кристин пытается избавиться от демона, но тот не отступится так просто…