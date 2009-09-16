Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Стивен Тернбулл, не выходил из квартиры в течении нескольких месяцев. Завёвшиеся дома мыши сводят на нет его повседневную, рутинную жизнь. Выход он находит, мысленно возвращаясь к катастрофическому путешествию по Европе, которое он предпринял вместе со своим другом Кроликом. С развитием истории Стивен всё время пытается выбраться из квартиры, в то время как галлюцинации нескольких человек из путешествия постоянно беспокоят его.
|16 сентября 2009
|Россия
|ЛеопАрт
|16+
|6 июля 2011
|Австралия
|27 ноября 2009
|Великобритания
|27 ноября 2009
|Ирландия
|16 сентября 2009
|Казахстан
|16 сентября 2009
|Украина
|1 ноября 2015
|Франция