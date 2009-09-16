Оповещения от Киноафиши
6.7 Рейтинг IMDb: 6.6
Кролик и бык

Кролик и бык

Bunny and the Bull 18+
О фильме

Стивен Тернбулл, не выходил из квартиры в течении нескольких месяцев. Завёвшиеся дома мыши сводят на нет его повседневную, рутинную жизнь. Выход он находит, мысленно возвращаясь к катастрофическому путешествию по Европе, которое он предпринял вместе со своим другом Кроликом. С развитием истории Стивен всё время пытается выбраться из квартиры, в то время как галлюцинации нескольких человек из путешествия постоянно беспокоят его.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2009
Премьера в мире 16 сентября 2009
Дата выхода
16 сентября 2009 Россия ЛеопАрт 16+
6 июля 2011 Австралия
27 ноября 2009 Великобритания
27 ноября 2009 Ирландия
16 сентября 2009 Казахстан
16 сентября 2009 Украина
1 ноября 2015 Франция
Сборы в мире $81 010
Производство Warp X, Screen Yorkshire
Другие названия
Bunny and the Bull, A nyúlon túl, Bunny e o Touro, Bunny i byk, O calatorie de pomina, Petit Trip Entre Amis, Ο Μπάνι και η σερβιτόρα, Кролик и бык, 史蒂芬的奇幻旅程
Режиссер
Пол Кинг
Пол Кинг
В ролях
Эдвард Хогг
Ричард Айоади
Ричард Айоади
Джулиан Бэррэтт
Джулиан Бэррэтт
Ноэль Филдинг
Ноэль Филдинг
Валид Халид
Рейтинг фильма

6.7
11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Javier О быкоборстве много написано, но я вам скажу в двух словах: уйди с дороги, дурак! А то он разорвет твой зад, как дешевый кошелек на липучке.
