Розовая Пантера 2, 2009

Придурковатый инспектор Жак Клузо становится одним из членов международной команды знаменитых сыщиков. Их цель - найти и обезвредить похитителя музейных ценностей “Иль Торнадо”, который совершил серию дерзких ограблений и завладел бесценным бриллиантом “Розовая пантера”. Удастся ли Клузо найти общий язык с новыми коллегами и доказать, что ему по плечу раскрыть настоящее дело?
Успех предыдущей миссии Жака Клюзо позволил инспектору-катастрофе занять место среди лучших детективов мира. В этот раз ему предстоит поймать международного преступника, похищающего исторические ценности, и снова вернуть «Розовую пантеру» на место.