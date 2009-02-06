Розовая Пантера 2, 2009

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Голландец Харальд Цварт, поставивший вторую часть обновленной и осовремененной «Розовой Пантеры», – человек явно не последний в западном кинобизнесе. На его счету уже числится такой бесспорный шедевр, как «Агент Коди Бэнкс», а на подходе, то есть в процессе подготовки к съемкам, шедевр наверняка еще более значительный – ремейк старого и, в общем-то, необычайно доброго фильма «Малыш-каратист». Ну а поскольку, несмотря на свою несколько устрашающую…