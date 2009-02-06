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Розовая Пантера 2 Розовая Пантера 2
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Pink Panther 2

Розовая Пантера 2, 2009

2009 / США
7.0 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Придурковатый инспектор Жак Клузо становится одним из членов международной команды знаменитых сыщиков. Их цель - найти и обезвредить похитителя музейных ценностей “Иль Торнадо”, который совершил серию дерзких ограблений и завладел бесценным бриллиантом “Розовая пантера”. Удастся ли Клузо найти общий язык с новыми коллегами и доказать, что ему по плечу раскрыть настоящее дело?

  • Жан Рено решил вернуться к своей роли по нескольким причинам: во-первых, из-за позитивного опыта работы над предыдущим фильмом, во-вторых, поскольку он дружит со Стивом Мартином и Альфредом Молиной, и, наконец, из-за возможности поработать в разных городах.
  • Несмотря на обширную рекламную кампанию, съемки в Париже, персонажа-француза в качестве главного героя, а также наличие в фильме одного из самых популярных актеров Франции (Жан Рено), фильм во Франции ждал огромный коммерческий провал, а в большинстве крупных мультиплексов он шел в прокате всего неделю. 
  • Стив Мартин сразу же согласился вернуться к своей роли в сиквеле.
  • Айшвария Рай быстро согласилась на роль Сони Соландрес, поскольку она выросла, наблюдая за оригинальными фильмами, а также смотрела многие фильмы с участием Стива Мартина.

Успех предыдущей миссии Жака Клюзо позволил инспектору-катастрофе занять место среди лучших детективов мира. В этот раз ему предстоит поймать международного преступника, похищающего исторические ценности, и снова вернуть «Розовую пантеру» на место.

7.0 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 19 февраля 2009
Премьера в мире 6 февраля 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Харольд Цварт
В ролях
Стив Мартин
Стив Мартин
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Жан Рено
Жан Рено
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Айшвария Рай
Айшвария Рай
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Розовая Пантера 2 2 постера
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Голландец Харальд Цварт, поставивший вторую часть обновленной и осовремененной «Розовой Пантеры», – человек явно не последний в западном кинобизнесе. На его счету уже числится такой бесспорный шедевр, как «Агент Коди Бэнкс», а на подходе, то есть в процессе подготовки к съемкам, шедевр наверняка еще более значительный – ремейк старого и, в общем-то, необычайно доброго фильма «Малыш-каратист». Ну а поскольку, несмотря на свою несколько устрашающую…
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