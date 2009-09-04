Носители, 2009

Население Земли практически полностью уничтожено новым смертоносным вирусом. Небольшая группа выживших - братья Брайн и Дэнни и их подружки Бобби и Кейт - решают отправиться в уединенное место и переждать там эпидемию. В качестве такого временного пристанища они выбирают Черепаший Пляж, где братья отдыхали в детстве, и отправляются в путь. По дороге они сталкиваются с мужчиной по имени Фрэнк и его инфицированной дочерью Джоди. Отец девочки умоляет путешественников о помощи. Волей-неволей друзьям приходится пойти ему навстречу и рискнуть своими жизнями...