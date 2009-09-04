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Носители, 2009

2009 / США
6.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Население Земли практически полностью уничтожено новым смертоносным вирусом. Небольшая группа выживших - братья Брайн и Дэнни и их подружки Бобби и Кейт - решают отправиться в уединенное место и переждать там эпидемию. В качестве такого временного пристанища они выбирают Черепаший Пляж, где братья отдыхали в детстве, и отправляются в путь. По дороге они сталкиваются с мужчиной по имени Фрэнк и его инфицированной дочерью Джоди. Отец девочки умоляет путешественников о помощи. Волей-неволей друзьям приходится пойти ему навстречу и рискнуть своими жизнями...

  • Съемки фильма завершились в 2006 году, однако после этого отснятый материал лег на полку. В 2009 году картина все-таки вышла в прокат, главным образом на волне успеха Криса Пайна и фильма “Звездный путь” с его участием. 
  • Режиссерами и авторами сценария выступили братья Алекс Пастор и Давид Пастор. 
  • В 2013 году братья Пасторы выпустили фильм “Эпидемия” со схожим сюжетом - мир охвачен новым вирусом, но герои пытаются выжить вопреки всему.  
  • Основные съемки проходили в штате Нью-Мексико в таких городах, как Зиа Пуэбло, Альбукерке, а также в Техасе.  
  • В одной из сцен на дорогу из автомобиля капает машинное масло. Однако в следующей сцене, когда герои возвращаются назад, трасса абсолютно чистая.

Ужасная инфекция вырвалась в наш мир. Убивающая людей в страшных муках, она моментально и глобально распространилась воздушно-капельным путем среди людей. Четверо друзей оказались застигнуты этой эпидемией в дороге. Постоянное передвижение стало для них единственным путем к выживанию. Избегая контактов, они стремятся покинуть зараженную территорию, но удастся ли им выжить?..

6.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 26 ноября 2009
Премьера в мире 4 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алекс Пастор
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Дилан Кенин
Дилан Кенин
Дэйл Мэллей
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Носители 2 постера
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Пандемия свиного гриппа и примкнувшего к нему гриппа обычного, усердно поддержанная фармацевтами всего мира, которым вдруг улыбнулось сказочное счастье сбыть астрономические запасы арбидола, ремантадина и тому подобных препаратов, весьма оперативно нашла себе отражение на киноэкране. Испанцы братья Алекс и Дэвид Пастор Вальехо, сократившиеся в США до простого и глубокозвучного Пастор, быстро придумали подходящий сюжет, в котором почти все население планеты наскоро вымирает от некой…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:38
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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29 голосов
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