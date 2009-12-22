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Поцелуи падших ангелов, 2007

2007 / Россия
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О фильме

Главный герой фильма – Роман, идет по жизни уверенным шагом, ничто не может его остановить. По мнению героя, только человек управляет своей судьбой, но картина доказывает иллюзорность данного утверждения, и показывает нам обратное. Все события, происходящие с нами, предрешены, и каждый шаг, каждый выбор – уже предопределен свыше.

Человек может изменить ход событий, но никогда не сможет изменить – итог. Абсолютно уверенный в предсказуемости человеческой судьбы, Роман сам становится заложником происходящих вокруг него событий. Рушится его мир, его семья, его бизнес. Он пытается спасти свою последнюю любовь, но в силах ли он сделать это?

Фильм рассказывает о крайних проявлениях  человеческой сущности, неотвратимости судьбы, о надежде и о губительной силе любви.

мало голосов Оцените
8 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 22 декабря 2009
Премьера в мире 22 декабря 2009
Возраст 16+
Режиссер
Максим Свешников
Максим Свешников
В ролях
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Алексей Огурцов
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Все актеры и съемочная группа
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