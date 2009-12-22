Поцелуи падших ангелов, 2007

Главный герой фильма – Роман, идет по жизни уверенным шагом, ничто не может его остановить. По мнению героя, только человек управляет своей судьбой, но картина доказывает иллюзорность данного утверждения, и показывает нам обратное. Все события, происходящие с нами, предрешены, и каждый шаг, каждый выбор – уже предопределен свыше.

Человек может изменить ход событий, но никогда не сможет изменить – итог. Абсолютно уверенный в предсказуемости человеческой судьбы, Роман сам становится заложником происходящих вокруг него событий. Рушится его мир, его семья, его бизнес. Он пытается спасти свою последнюю любовь, но в силах ли он сделать это?

Фильм рассказывает о крайних проявлениях человеческой сущности, неотвратимости судьбы, о надежде и о губительной силе любви.