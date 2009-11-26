На игре, 2009

После оглушительной победы на турнире по киберспорту команде геймеров вручают диски с только что разработанной игрой. Запустив игру, каждый из них подвергается воздействию, переводящему их игровые способности в реальные. Теперь и в жизни они лучшие бойцы, стрелки и гонщики.



Данное событие не остается незамеченным. Властные структуры путем шантажа, обмана и подкупа предлагают геймерам «работу». Но как только обман раскрывается, становится понятно, что они не герои, спасающие страну, а банальные наемные убийцы. Встает вопрос: как быть дальше? К тому же дисков у производителя еще много, и появление таких же, как они, профи — это вопрос времени.



Теперь перед геймерами стоит задача найти тираж и… либо уничтожить его, либо, создав и возглавив целую армию геймеров, диктовать свою волю… Команда разделилась. Каждый идет к своей цели.