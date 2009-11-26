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На игре, 2009

2009 / Россия
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61 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

После оглушительной победы на турнире по киберспорту команде геймеров вручают диски с только что разработанной игрой. Запустив игру, каждый из  них подвергается воздействию, переводящему их игровые способности в  реальные. Теперь и в жизни они лучшие бойцы, стрелки и гонщики.

Данное событие не остается незамеченным. Властные структуры путем шантажа, обмана и подкупа предлагают геймерам «работу». Но как только обман раскрывается, становится понятно, что они не герои, спасающие страну, а банальные наемные убийцы. Встает вопрос: как быть дальше? К  тому же дисков у производителя еще много, и появление таких же, как они, профи — это вопрос времени.

Теперь перед геймерами стоит задача найти тираж и… либо уничтожить его, либо, создав и возглавив целую армию геймеров, диктовать свою волю… Команда разделилась. Каждый идет к своей цели.

6.6 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 26 ноября 2009
Премьера в мире 26 ноября 2009
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Павел Санаев
Павел Санаев
В ролях
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Евгений Харланов
Все актеры и съемочная группа
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29 августа 2022 16:07
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