Однажды в баре старый друг рассказывает режиссеру Ари о повторяющемся ночном кошмаре, в котором за ним гонятся 26 злых собак. Каждую ночь одно и тоже количество. Они приходят к выводу, что это связано с одной миссией израильской армии во время первой ливанской войны в начале 1980-х, в которой они участвовали. Ари удивлен, что ничего не может вспомнить об этом периоде своей жизни. Заинтригованный этой загадкой, он решает встретиться со старыми друзьями и товарищами по оружию и поговорить с ними. Ему нужно узнать правду о том времени и о себе самом. По мере того, как Ари погружается все глубже и глубже в тайну, в его памяти начинают всплывать еще более загадочные образы.
ПроизводствоBridgit Folman Film Gang, Les Films d'Ici, Razor Film Produktion GmbH
Другие названия
Vals Im Bashir, Waltz with Bashir, Vals con Bashir, Valse avec Bachir, A Valsa com Bashir, Beşir'le Vals, Điệu Valse Của Ký Ức, Libanoni keringő, Valcek z Basirjem, Valcer s Bashirom, Valčík s Bašírem, Valčík s Bašírom, Vals med Bashir, Valsa com Bashir, Valsas su Baširu, Valss Bashiriga, Valzer con Bashir, Walc z Baszirem, Βαλς με τον Μπασίρ, Валс с Башир, Вальс із Баширом, Вальс с Баширом, 和巴什尔跳华尔兹, 戦場でワルツを, 與巴席爾跳華爾滋, 與魔共舞
