Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Вальс с Баширом
Постер мультфильма Вальс с Баширом
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Вальс с Баширом

Вальс с Баширом

Waltz with Bashir 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Однажды в баре старый друг рассказывает режиссеру Ари о повторяющемся ночном кошмаре, в котором за ним гонятся 26 злых собак. Каждую ночь одно и тоже количество. Они приходят к выводу, что это связано с одной миссией израильской армии во время первой ливанской войны в начале 1980-х, в которой они участвовали. Ари удивлен, что ничего не может вспомнить об этом периоде своей жизни. Заинтригованный этой загадкой, он решает встретиться со старыми друзьями и товарищами по оружию и поговорить с ними. Ему нужно узнать правду о том времени и о себе самом. По мере того, как Ари погружается все глубже и глубже в тайну, в его памяти начинают всплывать еще более загадочные образы.
Вальс с Баширом - трейлер
Вальс с Баширом  трейлер
Страна Израиль / Германия / Франция
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 9 июля 2008
Премьера в мире 15 мая 2008
Дата выхода
18 июня 2009 Россия Кино без границ
18 июня 2009 Беларусь
21 ноября 2008 Великобритания
6 ноября 2008 Германия
1 января 2009 Греция
12 июня 2008 Израиль
25 февраля 2009 Испания
9 января 2009 Италия
18 июня 2009 Казахстан
25 декабря 2008 США
18 июня 2009 Украина
25 июня 2008 Франция
20 ноября 2008 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $11 179 372
Производство Bridgit Folman Film Gang, Les Films d'Ici, Razor Film Produktion GmbH
Другие названия
Vals Im Bashir, Waltz with Bashir, Vals con Bashir, Valse avec Bachir, A Valsa com Bashir, Beşir'le Vals, Điệu Valse Của Ký Ức, Libanoni keringő, Valcek z Basirjem, Valcer s Bashirom, Valčík s Bašírem, Valčík s Bašírom, Vals med Bashir, Valsa com Bashir, Valsas su Baširu, Valss Bashiriga, Valzer con Bashir, Walc z Baszirem, Βαλς με τον Μπασίρ, Валс с Башир, Вальс із Баширом, Вальс с Баширом, 和巴什尔跳华尔兹, 戦場でワルツを, 與巴席爾跳華爾滋, 與魔共舞
Режиссер
Ари Фольман
Ари Фольман
В ролях
Мики Леон
Ори Сиван
Ари Фольман
Ари Фольман
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Вальс с Баширом
Помутнение 7.0
Помутнение (2006)
Пробуждение жизни 7.7
Пробуждение жизни (2001)
Могила светлячков 8.1
Могила светлячков (1988)
Конгресс 6.9
Конгресс (2013)
Побег 8.0
Побег (2021)
Я потерял своё тело 7.6
Я потерял своё тело (2019)
Акт убийства 8.4
Акт убийства (2012)
В ад и обратно 6.4
В ад и обратно (2011)
Выход через сувенирную лавку 7.8
Выход через сувенирную лавку (2010)
Иллюзионист 7.5
Иллюзионист (2009)
Аджами 6.9
Аджами (2009)
Персиполис 7.4
Персиполис (2007)

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Anonymous soldier Что делать? Что делать? Почему ты нам не скажешь, что делать?
Ari Folman Стреляй!
Anonymous soldier В кого?
Ari Folman Как я могу знать в кого? Просто стреляй!
Anonymous soldier Может, лучше помолиться?
Ari Folman Молись и стреляй!
Новости о мультфильме
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании Реальные истории часто оказываются невероятнее многих блокбастеров. Собрали самые шокирующие и трогательные картины, сюжеты которых намеренно не придумаешь.
Написать
29 сентября 2025 11:43
Что общего между «Матильдой» и израильским «Фокстротом»? − интервью с экспертом Яиром Равехом
Что общего между «Матильдой» и израильским «Фокстротом»? − интервью с экспертом Яиром Равехом Сегодня кино Израиля для многих скрывается в загадочной дымке нескольких успешных проектов, блеснувших на мировых смотрах, вроде «Фокстрота», который вместе с «Нелюбовью»
Написать
20 ноября 2017 16:00
В "ЛенДоке" покажут "Вальс с Баширом"
В "ЛенДоке" покажут "Вальс с Баширом" 13 апреля в культурном центре «ЛенДок» состоится показ фильма «Вальс с Баширом». О фильме: Однажды в баре старый друг рассказывает режиссеру Ари о повторяющемся ночном
Написать
6 апреля 2015 00:00
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Вальс с Баширом - трейлер
Вальс с Баширом Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек мультфильма Вальс с Баширом
Кадры из мультфильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется
«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше