Тело Дженнифер, 2009

«Тело Дженнифер» является продолжением совместной работы писателя и продюсера Диабло Коди и Джейсона Рейтмана над «Джуно». В октябре 2007 года Fox Atomic заблаговременно приобрела права на сценарий Коди с Меган Фокс в главной роли.

Карин Кусама заняла пост режиссера в январе 2008 года. Она сказала, что подписалась на проект из-за сценария. «Мне повезло, что я прочитала этот сценарий в тот момент, когда продюсеры встречались с режиссерами, и это просто потрясло меня. Он был настолько оригинальным, очень творческим», – заявила она.

Как и ее героиня, в старшей школе Меган Фокс была чирлидершей.

Чтобы подготовиться к роли мертвого подростка, Меган Фокс похудела примерно на 7 килограмм, снизив свой вес до 41 килограмма, и старалась держаться в стороне от солнца, чтобы выглядеть как можно более бледной без грима.

Меган Фокс и Аманда Сейфрид позже заявили, что это любимый фильм из всей их фильмографии.

«Водопад, который никуда не ведет» – это Котел Дьявола в государственном парке судьи Мэгни в Миннесоте. Вода в нем исчезает в ледяной яме.

В оригинальном сценарии между Дженнифер и Ниди было более явное сексуальное напряжение, как отражение подросткового любопытства и экспериментов с тем же полом. Создатели даже собирались снять сексуальную сцену с их участием.

Несмотря на неоднозначную реакцию критиков, за долгие годы после проката фильм стал культовым. В 2018 году по его сюжету даже поставили неофициальный мюзикл.

Название взято из песни «Jennifer's Body», написанной группой Кортни Лав Hole.

Для сцены, в которой Дженнифер рвет черной жидкостью, был использован шоколадный сироп Херши с добавлением CGI-анимации.

Режиссерская версия фильма, продленная на 5 дополнительных минут отснятого материала, была удалена из австралийского видеопроката, а также магазинов и супермаркетов, из-за содержащихся там откровенных сцен секса и насилия.

Во время съемок сцены, где Дженнифер купается обнаженной в озере, Меган Фокс носила бикини телесного цвета.

Сценарий фильма был включен в «Черный список» за 2007 года. Это список лучших нереализованных сценариев года.

Фамилия Дженнифер «Чек» изначально была лишь рабочим заменителем. Она происходит от привычки сценаристки Диабло Коди обозначать роли, на которые уже найдены актеры, например: «Дженнифер – чек, Ниди – чек», и так далее. Фамилия прижилась, поэтому к началу съемок ее решили не изменять.

Демон, овладевший телом Дженнифер, это суккуб из еврейской, христианской и шумерской мифологии. Суккубы соблазняют мужчин и прелюбодействуют с ними до тех пор, пока те не умирают от истощения.

Диабло Коди, сценаристка фильма, получила камео в эпизоде «Мелоди Лейн». Когда Дженнифер говорит, что возьмет немного алкоголя, пытаясь соблазнить бармена, этим барменом оказывается Коди.