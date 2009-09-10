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Тело Дженнифер Тело Дженнифер
Киноафиша Фильмы Тело Дженнифер
Jennifer's Body

Тело Дженнифер, 2009

2009 / США
6.9 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.4
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Анита «Ниди» Лесницки, когда-то тихая и прилежная девочка-подросток, живущая недалеко от Дьявольского котла, штат Миннесота, теперь находится в одиночном тюремном заключении. Она рассказывает зрителям историю своего падения.

С детства Анита дружила с популярной чирлидершей Дженнифер Чек, хотя у девушек было мало общего. Однажды вечером Дженнифер ведет Ниди в местный дайв-бар, чтобы посетить концерт инди-рок-группы Low Shoulder. После концерта Дженнифер соглашается уйти с членами группы, несмотря на протесты Ниди. Позже тем же вечером Дженнифер, вся в крови, появляется на кухне Ниди и пытается съесть еду из холодильника. Ее немедленно рвет черной жидкостью, и девушка в спешке убегает.

На следующее утро в школе Дженнифер выглядит нормально и не обращает внимания на беспокойство Ниди. Однако со временем девушка понимает, что с ее подругой что-то не так: она стала очень бледной, похудела и начала проявлять слишком уж активный интерес к мальчикам.

Прежде чем Анита успевает понять, что происходит с Дженнифер, та выбирает очередной своей целью ее парня. Сможет ли Ниди спасти ему жизнь и сохранить их дружбу?

«Тело Дженнифер» является продолжением совместной работы писателя и продюсера Диабло Коди и Джейсона Рейтмана над «Джуно». В октябре 2007 года Fox Atomic заблаговременно приобрела права на сценарий Коди с Меган Фокс в главной роли.

Карин Кусама заняла пост режиссера в январе 2008 года. Она сказала, что подписалась на проект из-за сценария. «Мне повезло, что я прочитала этот сценарий в тот момент, когда продюсеры встречались с режиссерами, и это просто потрясло меня. Он был настолько оригинальным, очень творческим», – заявила она.

Как и ее героиня, в старшей школе Меган Фокс была чирлидершей.

Чтобы подготовиться к роли мертвого подростка, Меган Фокс похудела примерно на 7 килограмм, снизив свой вес до 41 килограмма, и старалась держаться в стороне от солнца, чтобы выглядеть как можно более бледной без грима.

Меган Фокс и Аманда Сейфрид позже заявили, что это любимый фильм из всей их фильмографии.

«Водопад, который никуда не ведет» – это Котел Дьявола в государственном парке судьи Мэгни в Миннесоте. Вода в нем исчезает в ледяной яме.

В оригинальном сценарии между Дженнифер и Ниди было более явное сексуальное напряжение, как отражение подросткового любопытства и экспериментов с тем же полом. Создатели даже собирались снять сексуальную сцену с их участием.

Несмотря на неоднозначную реакцию критиков, за долгие годы после проката фильм стал культовым. В 2018 году по его сюжету даже поставили неофициальный мюзикл.

Название взято из песни «Jennifer's Body», написанной группой Кортни Лав Hole.

Для сцены, в которой Дженнифер рвет черной жидкостью, был использован шоколадный сироп Херши с добавлением CGI-анимации.

Режиссерская версия фильма, продленная на 5 дополнительных минут отснятого материала, была удалена из австралийского видеопроката, а также магазинов и супермаркетов, из-за содержащихся там откровенных сцен секса и насилия.

Во время съемок сцены, где Дженнифер купается обнаженной в озере, Меган Фокс носила бикини телесного цвета.

Сценарий фильма был включен в «Черный список» за 2007 года. Это список лучших нереализованных сценариев года.

Фамилия Дженнифер «Чек» изначально была лишь рабочим заменителем. Она происходит от привычки сценаристки Диабло Коди обозначать роли, на которые уже найдены актеры, например: «Дженнифер – чек, Ниди – чек», и так далее. Фамилия прижилась, поэтому к началу съемок ее решили не изменять.

Демон, овладевший телом Дженнифер, это суккуб из еврейской, христианской и шумерской мифологии. Суккубы соблазняют мужчин и прелюбодействуют с ними до тех пор, пока те не умирают от истощения.

Диабло Коди, сценаристка фильма, получила камео в эпизоде «Мелоди Лейн». Когда Дженнифер говорит, что возьмет немного алкоголя, пытаясь соблазнить бармена, этим барменом оказывается Коди.

Главная героиня — участница команды болельщиц — в один день становится одержима и начинает убивать юношей небольшого города, в котором живет. Лучшая подруга должна найти способ остановить адски разбушевавшуюся чирлидершу.

6.9 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 1 октября 2009
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 10 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Карин Кусама
Карин Кусама
В ролях
Меган Фокс
Меган Фокс
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Джонни Симмонс
Адам Броди
Адам Броди
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Все актеры и съемочная группа
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Тело Дженнифер
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