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Ласковый май

Laskovyy may 18+
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О фильме

Биографическая драма, основанная на реальной истории создания культовой советской группы «Ласковый май, точно передающая дух перестроечной эпохи. В центре сюжета окажется основатель коллектива - бывший воспитанник детского дома, один из первых продюсеров в Советском Союзе Андрей Разин.

  • На роль Андрея Разина рассматривалась кандидатура певца Алексея Воробьева.
  • В реальности Сергей Кузнецов вышел из коллектива «Ласковый май» в 1989 году.
  • В одном из интервью Юрий Шатунов признался, что картина снималась без его участия и не представляет подлинную историю «Ласкового мая». Певец отметил лишь несколько правдивых, по его словам, фактов, включая случайное фото Андрея Разина с Михаилом Горбачёвым. Также Шатунов заметил, что если бы создатели снимали реальную историю, то фильм получился бы гораздо трагичнее. 
  • У большинства персонажей фильма есть реальные прямые прототипы, но Катенька – собирательный персонаж, основанный на образах Натальи Гулькиной и Екатерины Семеновой.
  • Для Вячеслава Манучарова роль Андрея Разина стала первой большой работой в кино.

В 1985 году в Советском Союзе началась перестройка и появилась группа «Ласковый май». На их концертах были только аншлаги, от неразделенной любви к ним совершались самоубийства. Фигура Михаила Горбачева меркла в лучах славы создателя «Ласкового мая» — Андрея Разина. Случайно сделанная фотография на пляже, где Андрей Разин, будучи ребенком, запечатлен с семьей Горбачевых, перевернула его судьбу. Именно с помощью этой фотографии он стал племянником Горбачева.

Он заявил об этом не впрямую — так, намекнул, и ему мгновенно поверили. Функционеры всех рангов действовали без промедления: перед ним распахнулись двери телевидения и радио, советская эстрада легла к его ногам. Разин ездил по всем детским домам Советского Союза в поисках одаренных детей для своих групп-двойников. «Ласковый май» гастролировал одновременно в нескольких городах, давая в день по 5—6 концертов. За все десять лет существования группы не было ни одного не проданного или сданного билета, каждый пятый житель СССР побывал на их концертах.

Прошло время, ушел Горбачев, развалился Советский Союз, прошла эпоха «Ласкового мая», но до сих пор, под современные аранжировки их песен, зажигают на дискотеках современные тинэйджеры.

Ласковый май - трейлер
Ласковый май  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 октября 2009
Дата выхода
1 октября 2009 Россия КароПрокат 16+
1 октября 2009 Беларусь
1 октября 2009 Казахстан
1 октября 2009 Украина
Сборы в мире $1 643 895
Производство Дикси
Другие названия
Laskovyy may, Laskoviy may, Ласковый май
Режиссер
Владимир Виноградов
В ролях
Вячеслав Манучаров
Вячеслав Манучаров
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 20 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2664 В жанре «драма»  1075 В жанре «мюзикл»  92 В фильмах России  341
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Ласковый май

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Ласковый май - трейлер
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