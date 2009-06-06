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Третье желание Третье желание
Киноафиша Фильмы Третье желание

Третье желание, 2009

2009 / Россия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть О фильме
- по мотивам рассказа Роберта Шекли
В современную Москву, жители которой оставляют всё меньше места для искренних отношений, любви и преданности, является дьявол с обаятельным именем Герман. За тысячелетия творения зла и интриг, он решил немного развеяться и позволить людям поиграть с собой на равных. Избрав троих друзей, в судьбу которых он вмешался еще 15 лет назад, Герман предлагает им новые искушения и возможность выбора. В этот раз он является главному герою – художнику-аэрографу Максиму, который доведен до отчаяния. Герман предлагает ему исполнить 3 любых желания с одной лишь поправкой, что его враг получит то же самое, но в двойном размере. Согласившись, Макс начинает мучиться поисками своего врага. Неожиданно для себя он понимает, что это его друг детства. Он оказывается перед выбором: мстить или прощать... И когда наступает минута последнего желания, Максим, встретивший любовь всей жизни, но искушаемый Германом, повергает того в недоумение своим выбором...
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 июня 2009
Премьера в мире 6 июня 2009
Режиссер
Сергей Великоредчанин
В ролях
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Александр Белоногов
Сергей Губанов
Сергей Губанов
Михаил Дорожкин
Илья Ильин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Третье желание 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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