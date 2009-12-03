В центре сюжета ленты - встреча Екатерины и бунтаря Емельяна Пугачева, едва не лишившего императрицу ее престола. Как известно, в реальной жизни Пугачев и Екатерина не встречались. Но режиссер Екатерина Толдонова решила предположить, что такая встреча все-таки была. Фильм фактически представляет собой своего рода диалог между императрицей и бунтарем: герои Толдоновой говорят об отношениях народа и власти и даже находят общий язык. Режиссер называет свой фильм философской притчей - "размышлением на тему нашей национальной идентичности". В ленте поднимаются вопросы обоюдных отношений власти и народа, возможности построения в России демократии.