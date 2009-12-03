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Постер фильма Государыня и разбойник
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Киноафиша Фильмы Государыня и разбойник

Государыня и разбойник

Государыня и разбойник 18+
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О фильме

В центре сюжета ленты - встреча Екатерины и бунтаря Емельяна Пугачева, едва не лишившего императрицу ее престола. Как известно, в реальной жизни Пугачев и Екатерина не встречались. Но режиссер Екатерина Толдонова решила предположить, что такая встреча все-таки была. Фильм фактически представляет собой своего рода диалог между императрицей и бунтарем: герои Толдоновой говорят об отношениях народа и власти и даже находят общий язык. Режиссер называет свой фильм философской притчей - "размышлением на тему нашей национальной идентичности". В ленте поднимаются вопросы обоюдных отношений власти и народа, возможности построения в России демократии.
Государыня и разбойник - трейлер
Государыня и разбойник  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 3 декабря 2009
Дата выхода
3 декабря 2009 Россия Мастер-Фильм
3 декабря 2009 Беларусь
3 декабря 2009 Казахстан
3 декабря 2009 Украина
Производство Master-Film Studio
Другие названия
Gosudarynya i razboynik, The Empress and the Rebel, Государыня и разбойник
Режиссер
Екатерина Толдонова
В ролях
Алёна Ивченко
Алёна Ивченко
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
Анатолий Узденский
Олег Цветанович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
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