Дом Солнца, 2010

Действие фильма разворачивается в середине 1970-х годов. Успешно окончив школу, дочь партийного руководителя Саша поступает в медицинский вуз. Вскоре судьба сводит девушку с компанией хиппи, лидером котором считается харизматичный парень по прозвищу Солнце. Саша немедленно влюбляется в него, и вместе с новыми друзьями, тайком от родителей, отправляется на лето в Крым. Жизнь неформалов оказывается не совсем такой романтичной, какой представляла ее себе Саша, к тому же к их компании проявляют пристальный интерес сотрудники КГБ…
История о любви и свободе на фоне эпохи 70-х. Саша – девушка из семьи советского партийного работника. Ее ждут безоблачное будущее и перспективный жених. Но вдруг в жизнь Саши врывается нечто, ее миру несвойственное. Она знакомится с необычными людьми, которые проповедуют ЛЮБОВЬ, презирают ВЛАСТЬ - и этой же властью гонимы. Среди них - тот, кто изменит жизнь Саши навсегда. Его зовут Солнце. Он откроет ей новый мир, в котором Саша, Солнце и их друзья СВОБОДНЫ! Он будет с ней, пока не откроется одна страшная тайна…
Ребят, ХЕЛП! какая песня играла практически в конце фильма??..
не буду описывать при каких именно событиях, чтоб не испортить жизнь тем, кто ещё не смотрел)))))