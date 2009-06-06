Дом Солнца, 2010

История о любви и свободе на фоне эпохи 70-х. Саша – девушка из семьи советского партийного работника. Ее ждут безоблачное будущее и перспективный жених. Но вдруг в жизнь Саши врывается нечто, ее миру несвойственное. Она знакомится с необычными людьми, которые проповедуют ЛЮБОВЬ, презирают ВЛАСТЬ - и этой же властью гонимы. Среди них - тот, кто изменит жизнь Саши навсегда. Его зовут Солнце. Он откроет ей новый мир, в котором Саша, Солнце и их друзья СВОБОДНЫ! Он будет с ней, пока не откроется одна страшная тайна…