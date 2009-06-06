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Дом Солнца Дом Солнца
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House of the Sun

Дом Солнца, 2010

2010 / Россия
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31 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в середине 1970-х годов. Успешно окончив школу, дочь партийного руководителя Саша поступает в медицинский вуз. Вскоре судьба сводит девушку с компанией хиппи, лидером котором считается харизматичный парень по прозвищу Солнце. Саша немедленно влюбляется в него, и вместе с новыми друзьями, тайком от родителей, отправляется на лето в Крым. Жизнь неформалов оказывается не совсем такой романтичной, какой представляла ее себе Саша, к тому же к их компании проявляют пристальный интерес сотрудники КГБ…

  • В основу фильма легла повесть “Дом восходящего солнца” Ивана Охлобыстина. 
  • Популярных в 1970-е годы рок-музыкантов - Евгения Маргулиса и лидера группы “Машина времени” Андрея Макаревича - сыграли их дети, Иван Макаревич и Данила Маргулис. Также в эпизодической роли на экране появляется сын режиссера Гарика Сукачева - Александр. 
  • Замысел фильма появился у Гарика Сукачева еще в середине 1990-х годов. Однако и-за отсутствия финансирования проект пришлось отложить на годы. 
  • Оригинальную музыку к фильму написали Гарик Сукачев и Николай Добкин. Также в кадре звучат композиции таких групп и исполнителей, как The Doors, Steppenwolf, Владимир Высоцкий, “Калинов Мост” и других. 

История о любви и свободе на фоне эпохи 70-х. Саша – девушка из семьи советского партийного работника. Ее ждут безоблачное будущее и перспективный жених. Но вдруг в жизнь Саши врывается нечто, ее миру несвойственное. Она знакомится с необычными людьми, которые проповедуют ЛЮБОВЬ, презирают ВЛАСТЬ - и этой же властью гонимы. Среди них - тот, кто изменит жизнь Саши навсегда. Его зовут Солнце. Он откроет ей новый мир, в котором Саша, Солнце и их друзья СВОБОДНЫ! Он будет с ней, пока не откроется одна страшная тайна…

7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 6 июня 2009
Премьера в мире 6 июня 2009
Возраст 16+
Прокатчик Леополис
Режиссер
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
В ролях
Станислав Рядинский
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Кирилл Поликашин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дом Солнца 1 постер
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Дом Солнца

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
le_na 2 апреля 2015, 12:51
а мне фильм понравился))

Ребят, ХЕЛП! какая песня играла практически в конце фильма??..

не буду описывать при каких именно событиях, чтоб не испортить жизнь тем, кто ещё не смотрел)))))
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:08
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