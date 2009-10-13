Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Там, где живут чудовища Там, где живут чудовища
Киноафиша Фильмы Там, где живут чудовища
Where the Wild Things Are

Там, где живут чудовища, 2009

2009 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Маленький мальчик по имени Макс в наказание за шалости заперт в своей спальне. Борясь со скукой, он начинает фантазировать и неожиданно понимает, что комната куда-то исчезла. Вместо этого Макс оказывается в небольшой лодке, которую волнами прибивает к неизвестному берегу. Страна, в которой очутился герой, населена странными существами, которых Макс способен усмирять одним взглядом несмотря на их страшный внешний вид. Чудовища решают, что мальчик — самое странное создание из виденного ими, и провозглашают его своим королем. Но однажды Максом овладевает тоска по дому и в нем просыпается желание вернуться туда, где его любят по-настоящему.

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2009
Премьера в России 13 октября 2009
Премьера онлайн 1 сентября 2020
Премьера в мире 13 октября 2009
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик КАРО Премьер
Бюджет $100 000 000
Режиссер
Спайк Джонз
В ролях
Макс Рекордс
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Пол Дано
Пол Дано
Стив Музакис
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Там, где живут чудовища
Голос монстра
Голос монстра (2016)
7.65625
Хранитель времени
Хранитель времени (2011)
7.1666665
Коралина в стране кошмаров
Коралина в стране кошмаров (2009)
7.1
Бесподобный мистер Фокс
Бесподобный мистер Фокс (2009)
7.15
Спайдервик: Хроники
Спайдервик: Хроники (2008)
7.2222223
Хортон
Хортон (2008)
7.535714
Мост в Терабитию
Мост в Терабитию (2007)
7.974359
Делай ноги
Делай ноги (2006)
7.3333335
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня (2005)
6.647059
Лемони Сникет: 33 несчастья
Лемони Сникет: 33 несчастья (2004)
7.0869565
Стюарт Литтл
Стюарт Литтл (1999)
5.909091
Горбун из Нотр Дама
Горбун из Нотр Дама (1996)
6.769231
Постер фильма Там, где живут чудовища 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Там, где живут чудовища
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 5
Отрывок 5
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше