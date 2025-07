Страна Россия

Продолжительность 1 час 33 минуты

Год выпуска 2008

Премьера в мире 5 марта 2009

Бюджет $5 000 000

Сборы в мире $1 851 390

Производство Sony / Monumental Pictures, СТС, Action Art

Другие названия

Pervaya lyubov: Vot takaya muzyka!, First Love: It's the Music!, Pirmā mīlestība, Первая любовь