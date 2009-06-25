Действие кинокартины происходит 8-9 мая 1945 года на небольшом северном острове, где живут пять молодых женщин, пятеро детей и демобилизованный с фронта капитан Карп Ничипорук. Женщины и Карп работают в рыбсовхозе – вялят рыбу для отправки на фронт. Единственный человек, соединяющий остров с большой землей – старик Михалыч, который приплывает на лодке за рыбой.

Выясняется, что молодые матери сосланы на островок с оккупированных фашистами территорий, а их дети рождены от оккупантов. Героини картины живут в радостном ожидании прощения: война закончилась, и матери уверены, что их и детей отпустят домой. Но в день Великой Победы на остров прибывает майор НКВД Максим Прохоров, которому приказано в кратчайший срок расформировать трудовое поселение (военные планируют организовать на острове учебные базы Северного флота). Майор должен организовать отправку женщин в лагеря, а детей врагов – в детские дома...