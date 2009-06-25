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Постер фильма Одна война
Постер фильма Одна война
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6.9 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Одна война

Одна война

Odna voyna 18+
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О фильме

Два весенних дня из жизни пяти советских женщин – обитательниц небольшого островка посреди озера на севере страны. Все они – матери детей, рожденных от немецких оккупантов, и приближающийся победный исход войны должен раз и навсегда решить их судьбу.

  • Съемки фильма продлились около месяца и проходили на небольшом острове на Ладожском озере. Съемочная команда проживала в одном из прибрежных городков и каждое утро добиралась до острова на катере.
  • В роли одной из матерей – Анны – снялась Анна Нахапетова, дочь режиссера картины Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова.
  • По словам Марины Сасиной, сценарий к фильму она писала под впечатлением от беседы с ветераном Великой Отечественной войны, служившим в 1943-1945 годах юнгой на миноносце. Однажды экипажу пришлось конвоировать два судна со ссыльными изменницами Родины и их детьми, которые были затоплены в одном из советских северных морей.
  • Премьера картины состоялась в День памяти и скорби, 22 июня 2009 года на фестивале “Созвездие” в Твери, где получила призы за лучший женский дебют и лучший мужской дебют, призы “Новая звезда”, “Золотая звезда” и специальный приз жюри “За лучшую работу режиссера с актерами”.
  • Перед съемками Вера Глаголева тщательно собирала информацию о советских женщинах, родивших детей от немецких оккупантов. По ее словам, никто из тех, кто с ней беседовал, так и не приехал на премьеру ленту.

Действие кинокартины происходит 8-9 мая 1945 года на небольшом северном острове, где живут пять молодых женщин, пятеро детей и демобилизованный с фронта капитан Карп Ничипорук. Женщины и Карп работают в рыбсовхозе – вялят рыбу для отправки на фронт. Единственный человек, соединяющий остров с большой землей – старик Михалыч, который приплывает на лодке за рыбой.

Выясняется, что молодые матери сосланы на островок с оккупированных фашистами территорий, а их дети рождены от оккупантов. Героини картины живут в радостном ожидании прощения: война закончилась, и матери уверены, что их и детей отпустят домой. Но в день Великой Победы на остров прибывает майор НКВД Максим Прохоров, которому приказано в кратчайший срок расформировать трудовое поселение (военные планируют организовать на острове учебные базы Северного флота). Майор должен организовать отправку женщин в лагеря, а детей врагов – в детские дома...

Одна война - трейлер
Одна война  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 25 июня 2009
Дата выхода
25 июня 2009 Россия Каскад 16+
8 апреля 2010 Беларусь
8 апреля 2010 Казахстан
11 ноября 2009 США
8 апреля 2010 Украина
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $39 710
Производство Хорошо продакшн
Другие названия
Odna voyna, Jedna wojna, Môt Cuôc Chiên, One War, Една война, Одна война, 同一场战争
Режиссер
Вера Глаголева
Вера Глаголева
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Наталья Суркова
Наталья Суркова
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Юлия Мельникова
Юлия Мельникова
Федор Копосов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
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Одна война

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
abc 2 апреля 2015, 12:51
Re: ARS



> никому видимо не интересна история!



Да, никому неинтересна высосанная из пальца история про фашистских подстилок.
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Одна война - трейлер
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