Фрост против Никсона, 2008

В центре политической драмы оказывается предыстория и сам процесс записи легендарных интервью Ричарда Никсона, данных британскому ведущему популярных телешоу Дэвиду Фросту. Начавшись как полная катастрофа и поставив Фроста на грань социального и финансового банкротства, серия встреч с печально известным экс-президентом в итоге войдет в мировую историю как золотой стандарт тележурналистики.
Драма представляет из себя серию интервью, данных печально известным президентом во время уотергейтского скандала в прямом эфире популярной программы «Завтрак с Дэвидом Фростом».