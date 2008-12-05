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Фрост против Никсона Фрост против Никсона
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Frost/Nixon

Фрост против Никсона, 2008

2008 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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В центре политической драмы оказывается предыстория и сам процесс записи легендарных интервью Ричарда Никсона, данных британскому ведущему популярных телешоу Дэвиду Фросту. Начавшись как полная катастрофа и поставив Фроста на грань социального и финансового банкротства, серия встреч с печально известным экс-президентом в итоге войдет в мировую историю как золотой стандарт тележурналистики.

  • Картина создана по одноименной пьесе Питера Моргана. Фрэнк Ланджелла и Майкл Шин ранее участвовали в постановке пьесы Моргана на сценах театров Лондона и Бродвея. Рон Ховард согласился режиссировать ленту только при условии, что студия разрешит снять в главных ролях актеров из оригинальной театральной версии.
  • Режиссерское кресло могло достаться Мартину Скорсезе, Майку Николсу, Джорджу Клуни, Сэму Мендесу или Беннетту Миллеру.
  • Реальный Дэвид Фрост присутствовал на съемочной площадке в день, когда снимались сцены с решающим интервью.
  • Рон Ховард признавался, что голосовал за Ричарда Никсона на выборах 1972 года и сожалеет об этом по сей день.
  • Специально для сцены, в которой Никсон исполняет музыку для своей семьи и близкого окружения, Фрэнк Ланджелла выучился играть на пианино.

Драма представляет из себя серию интервью, данных печально известным президентом во время уотергейтского скандала в прямом эфире популярной программы «Завтрак с Дэвидом Фростом».

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 5 февраля 2009
Премьера онлайн 25 октября 2022
Премьера в мире 5 декабря 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Майкл Шин
Майкл Шин
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фрост против Никсона 2 постера
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саундтрек фильма Фрост против Никсона
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